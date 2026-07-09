La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en su etapa más vibrante. Tras una intensa ronda de octavos de final que dejó en el camino a grandes potencias y a los países anfitriones, ya se conocen las ocho selecciones que mantendrán vivo el sueño de alzar la copa el próximo 19 de julio.

Los partidos de los cuartos de final se disputarán entre el jueves 9 de julio y el sábado 11 de julio de 2026, concentrando toda la emoción en cuatro sedes de los Estados Unidos: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Horarios de los partidos (Hora de Colombia)

Para que no se pierda ningún detalle de esta fase eliminatoria, a continuación le presentamos la agenda oficial con los horarios.

Jueves 9 de julio (3:00 P. M. ): Francia vs. Marruecos - Estadio de Boston

Francia vs. Marruecos - Estadio de Boston Viernes 10 de julio (2:00 P. M.): España vs. Bélgica - Estadio de Los Ángeles

España vs. Bélgica - Estadio de Los Ángeles Sábado 11 de julio (4:00 P. M.): Noruega vs. Inglaterra - Estadio de Miami

Noruega vs. Inglaterra - Estadio de Miami Sábado 11 de julio (8:00 P. M.): Argentina vs. Suiza - Estadio de Kansas City

Lo que debe saber de cada llave

Francia vs. Marruecos: una reedición de la semifinal de Qatar 2022. Francia llega con paso firme tras vencer 1-0 a Paraguay con un penal de Kylian Mbappé. Por su parte, Marruecos hizo historia al golear 3-0 a Canadá y convertirse en el primer país africano en alcanzar de manera consecutiva dos cuartos de final del mundo.

una reedición de la semifinal de Qatar 2022. España vs. Bélgica: España avanzó de forma agónica tras vencer 1-0 a Portugal en el cierre de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo. Se medirá a una Bélgica letal que viene con la confianza en alto tras eliminar cómodamente por 4-1 a los Estados Unidos en Seattle.

España avanzó de forma agónica tras vencer 1-0 a Portugal en el cierre de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo. Se medirá a una Bélgica letal que viene con la confianza en alto tras eliminar cómodamente por 4-1 a los Estados Unidos en Seattle. Noruega vs. Inglaterra: un choque de titanes de la Premier League. Inglaterra sufrió de más con 10 hombres, pero logró batir 3-2 a México. Ahora se enfrentará a la sorpresiva Noruega de Erling Haaland, que firmó su clasificación histórica al noquear 2-1 a la pentacampeona Brasil gracias a un doblete del 'Androide'.

Ahora se enfrentará a la sorpresiva Noruega de Erling Haaland, que firmó su clasificación histórica al noquear 2-1 a la pentacampeona Brasil gracias a un doblete del 'Androide'. Argentina vs. Suiza: la vigente campeona del mundo, Argentina, coqueteó con el desastre al ir perdiendo 0-2 contra Egipto, pero con temple y un gol agónico de Enzo Fernández en el tiempo de descuento, logró remontar 3-2. Su rival será Suiza, un equipo de estructura sólida y rocosa que eliminó a Colombia en la tanda de penales.

Los cuatro ganadores de estas eliminatorias directas sellarán su boleto a las semifinales, las cuales se llevarán a cabo los días martes 14 y miércoles 15 de julio.