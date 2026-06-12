Selección congoleña llega a Estados Unidos tras superar aislamiento por riesgo de ébola

La selección de la República Democrática del Congo llegó a Houston, Estados Unidos, para disputar el Mundial 2026, luego de cumplir con los protocolos sanitarios exigidos por las autoridades estadounidenses debido al brote de ébola que afecta a ese país africano.

El equipo, conocido como Los Leopardos, fue recibido por aficionados en el aeropuerto y posteriormente se trasladó a su hotel de concentración. Su llegada marca un paso clave en su preparación mundialista, después de que la emergencia sanitaria pusiera en duda parte de su logística antes del torneo.

Una llegada con sello de leopardo

Más allá del componente sanitario, la delegación congoleña llamó la atención por su vestuario. Los jugadores llegaron con trajes acompañados de detalles inspirados en piel de leopardo, en alusión al apodo histórico de la selección: Los Leopardos.

El gesto fue interpretado como una muestra de identidad nacional en medio de un regreso histórico para el fútbol congoleño, que vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. La última participación del país fue en 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire.

Una clasificación en medio de restricciones

La preparación de la RD Congo estuvo marcada por las medidas impuestas por Estados Unidos a viajeros procedentes de países afectados por el brote. Las autoridades exigieron que los integrantes de la delegación permanecieran en una burbuja sanitaria de 21 días antes de ingresar al territorio estadounidense para comprobar que no presentaran síntomas.

El ébola sigue bajo vigilancia

Actualmente República del Congo enfrenta una emergencia sanitaria por un brote de ébola que, según los últimos reportes del Ministerio de Salud congoleño, deja 676 casos confirmados y 136 fallecidos. Este brote se concentra en la zona de Ituri, sin embargo, se han confirmado casos en otras regiones como Kivu del Norte y Kivu del Sur, de acuerdo con la OMS.