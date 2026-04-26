Colombia crece como destino de bodas internacionales

KienyKe: ¿Cómo surgió la idea de Feel Tourism Experiences?

Juanita Mesa: Surgió de una necesidad latente en el mercado: la falta de una "curaduría" real en las experiencias de viaje en Colombia. Queríamos alejarnos del turismo masivo y crear una agencia que diseñara viajes a la medida (tailor-made). Tras 9 años en el mercado, pasamos de ser una idea de personalización a convertirnos en un equipo experto coordinando a más de 80 proveedores especializados, siempre bajo la premisa de que cada viaje debe dejar un impacto positivo en las comunidades locales.

Sin embargo, en este camino identificamos que el mercado de turismo de romance estaba desatendido: mientras la wedding planner se enfocaba magistralmente en el día de la boda, toda la experiencia 360 para el turista y sus invitados no estaba curada.

KyK: ¿Qué es lo que ha permitido que Colombia se posicione como destino de bodas?

JM: Colombia ofrece lo que el mercado de lujo llama "el lujo de lo auténtico". El posicionamiento se debe a tres factores:

Diversidad de escenarios: Puedes casarte en un baluarte histórico, una hacienda cafetera o una selva tropical en un mismo país.

Calidad de los "Vendors": La industria de eventos en Colombia es de clase mundial; el talento en decoración, catering, los imponentes venues, entretenimiento y producción técnica no tiene nada que envidiar a las capitales globales.

Valor excepcional: El presupuesto de una pareja internacional rinde significativamente más aquí, permitiéndoles ofrecer una experiencia de ultra-lujo a sus invitados que en sus países de origen sería inalcanzable.

KyK: Además de Cartagena y Medellín, ¿qué otros destinos colombianos llaman la atención en este tipo de segmento?

JM: Aunque Cartagena es el icono y Medellín lidera en entretenimiento experiencial, estamos viendo un crecimiento increíble en:

El Eje Cafetero: Por sus paisajes culturales y el misticismo de las fincas tradicionales.

Santa Marta : Para quienes buscan bodas de playa con un toque más salvaje y espiritual.

Cali: Por su ambiente festivo único y sus haciendas tradicionales, que ofrecen un escenario vibrante y lleno de historia para celebraciones con mucha personalidad.

Barichara: Para bodas de destino "slow travel", con un enfoque estético colonial y artesanal.

KyK: ¿Feel Tourism Experiences está pensando exclusivamente para usuarios internacionales?

JM: El ADN de Feel Tourism Experiences es internacional debido al nivel de exigencia y la logística bilingüe que manejamos, pero no nos limitamos exclusivamente a ese mercado. Atendemos a cualquier viajero ya sea nacional o extranjero que busque excelencia, seguridad y, sobre todo, una experiencia diferencial que no se encuentre en un catálogo estándar. Nos dirigimos a un comprador que valora su tiempo y busca la exclusividad en cada detalle.

KyK: ¿Qué es lo más difícil de llegar a clientes internacionales?

JM: El reto principal es, sin duda, la gestión de la confianza. Para un cliente en Europa o EE. UU., Colombia aún requiere una labor profunda de pedagogía sobre la realidad de nuestra seguridad y la solidez de nuestra infraestructura actual. Captar a un cliente internacional no es solo vender un destino, es demostrar competitividad y profesionalismo en cada etapa para incrementar nuestra visibilidad frente a otros mercados globales.

Un factor muy particular en el segmento de romance es que, en muchas ocasiones, para los invitados estadounidenses la boda de destino es su primera vez viajando a Colombia e incluso, para muchos, es la primera vez que tramitan un pasaporte para salir de su país. Esto eleva significativamente nuestra responsabilidad como operadores; no solo estamos coordinando un evento, estamos guiando a una persona en su primera experiencia internacional.

Para superar esta barrera de temor a lo desconocido, en Feel nos enfocamos en una estrategia de acompañamiento integral. No solo ofrecemos protocolos de seguridad y un esquema de asistencia 24/7, sino que proporcionamos materiales diferenciadores y un soporte técnico constante para que el invitado se sienta seguro desde antes de abordar el avión.