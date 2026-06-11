Advierten posibles conflictos de interés por la triple nacionalidad de De la Espriella

La triple nacionalidad del candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien también es ciudadano de Estados Unidos e Italia, podría suponer conflictos de interés en caso de ser elegido. Así lo alertó un grupo de 36 académicos y juristas, a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio.

Los firmantes del documento, de cinco páginas, señalaron que su intención es advertir “sobre las implicaciones éticas, jurídicas y políticas” del hecho de que el candidato, quien fue el más votado en la primera vuelta, “tiene nacionalidades italiana y estadounidense”.

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La nacionalidad italiana no sería el problema

En el texto, los académicos sostienen que la nacionalidad italiana de De la Espriella no genera cuestionamientos jurídicos frente a sus aspiraciones presidenciales. Según explican, la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y, en este caso, la ciudadanía italiana no implicaría obligaciones incompatibles con el ejercicio de la Presidencia en Colombia.

“Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia”, señala el documento.

Sin embargo, los firmantes advierten que la situación sería distinta frente a la nacionalidad estadounidense. Según el análisis, para adquirirla se debe hacer un juramento que implica compromisos y deberes jurídicos con ese país, lo que, a su juicio, podría entrar en tensión con las obligaciones propias del presidente de Colombia.

“La nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”, agrega el texto.

Los firmantes subrayan que no existe controversia por la nacionalidad italiana de De la Espriella, “como no la ha habido frente al hecho de que el presidente Gustavo Petro sea italiano”. No obstante, consideran que el juramento de fidelidad a Estados Unidos, exigido al momento de adquirir esa nacionalidad, crea una “incompatibilidad evidente” con los intereses de Colombia.

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Las advertencias de los juristas

Entre los firmantes hay exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, así como profesores de distintas universidades. Todos coinciden en que “las funciones y obligaciones del presidente de Colombia entran en radical contradicción con las obligaciones adquiridas hacia Estados Unidos por quien se nacionaliza en ese país”.

“Nuestro análisis es exclusivamente en derecho colombiano y creemos que en nuestro ordenamiento constitucional no puede ser presidente de Colombia una persona que para nacionalizarse en Estados Unidos haya hecho el juramento exigido por ese país”, señalaron.

En la primera vuelta presidencial, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78 %. Por su parte, el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, consiguió 9,7 millones de votos, correspondientes al 40,98 %.