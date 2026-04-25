Verónica Orozco comparte tierna anécdota sobre su papá

Verónica Orozco empezó este año pisando fuerte, no solo con otro protagónico con el rol de Lucía Durán en ‘Las de siempre’, una telenovela original del Canal RCN, también con la cuarta y última temporada de ‘La primera vez’, demostrando que es una de las actrices más cotizadas en el país.

En lo personal, recientemente la bogotana anunció que se volvió a enamorar, se trata de Tiago Freire, un brasileño radicado en Colombia que se desempeña en el sector audiovisual. Además, es de tener presente que ella participará en la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, que podría ser estrenada en el julio de 2026.

Por otro lado, en entrevista con KienyKe.com, Verónica Orozco compartió un tierno recuerdo con su padre, el legendario actor Luis Fernando Orozco, que lastimosamente perdió la vida en enero de 2020.

A la actriz le preguntamos si cree que en este punto de su carrera sigue aprendiendo y creciendo en su oficio y esto fue lo que contestó:

“Sí, absolutamente, todos los días y uno siente los mismos nervios. Mi papá divino, que mi papá, para los que no saben, fue un gran actor de Colombia, uno de los pioneros de la televisión colombiana y fue mi gran maestro. Yo lo acompañaba desde chiquitica a sus obras de teatro, sus grabaciones, me fascinaba ese mundo. Y él me cuenta una anécdota divina de cuando él estaba estudiando actuación porque tenía una profesora, creo que era alemana, y él recuerda que una señora llegó con su hijita y le dijo: ‘Profesora, ¿cuándo va a aprender mi hija a actuar?’, y ella le dijo, ‘Bueno, pues depende. Si no tiene talento, por ahí en un año. Si tiene talento, nunca, porque tiene que estar aprendiendo todo el tiempo’.

Yo siento que sí es una profesión como todas, yo creo que un médico no puede dejar de estudiar, todos tenemos que estar estudiando y aprendiendo. Creo que esta es una carrera muy psicológica también, de estar estudiando el comportamiento, observando, sobre todo. Yo siento que yo aprendí a actuar simplemente como por observación y repetición, me encanta ver a la gente, me encanta ver sus historias y como que esa parte curiosa que no se muera nunca.

Este discurso de que ya los actores grandes y que los actores de culto, que ya están a cierta edad y que no (aprenden) eso es mentira, todos nos toca volver a empezar de cero cada vez que arrancamos un personaje, es el mismo vértigo, son los mismos nervios, escomo volver a empezar y que rico que sea así”.