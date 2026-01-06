Inicio
Así se desborda el Catatumbo: 130 familias y PMU en Tibú

Mar, 06/01/2026 - 10:17
Defensoría reporta 130 familias en Cúcuta por choques ELN-Frente 33. Gobierno instala PMU en Tibú y busca llegar con ayuda a veredas.
Créditos:
Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo informó que al menos 130 familias (cerca de 300 personas) llegaron a Cúcuta tras salir de zonas rurales del Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de disidencias. El Gobierno anunció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú para coordinar la respuesta institucional y humanitaria.

Balance en Cúcuta: quiénes llegaron y de dónde salieron

De acuerdo con el balance divulgado por la Defensoría el 5 de enero, las familias están en atención institucional en la capital de Norte de Santander, con acompañamiento de la Defensoría regional y la Personería de Cúcuta. Los reportes ubican el origen del desplazamiento en áreas rurales de Mineiro y Pacelli (jurisdicción de Tibú) y en el sector Filogringo (en El Tarra), donde se mantienen los choques armados.

Qué está pasando en terreno: combates, confinamientos y minas

Además del desplazamiento, la Defensoría ha advertido otra dinámica que suele quedar por fuera del foco: el confinamiento. En varias veredas, la población limita su movilidad por el fuego cruzado y por riesgos asociados a minas antipersonal, lo que complica la llegada de ayuda y el acceso a servicios básicos. El repunte de la presión humanitaria se concentra en el cierre de año, con hostilidades que, según reportes periodísticos, se intensificaron desde Navidad y se extendieron durante varios días.

En paralelo, se han reportado afectaciones a infraestructura. En Campo Tibú, Ecopetrol informó que los enfrentamientos impactaron una línea de transferencia de crudo, con pérdida de contención y derrame, y que un vehículo usado para atender la contingencia fue incinerado en medio de nuevas confrontaciones.

Respuesta del Gobierno: PMU, refuerzos y apoyo a misiones humanitarias

El Ministerio de Defensa anunció la instalación del PMU en Tibú para coordinar acciones con la Gobernación, alcaldías y el Ministerio Público, y para acompañar caravanas humanitarias hacia zonas de alto riesgo como Filo Gringo. En seguridad, se reportaron refuerzos de Policía en cascos urbanos y mayor presencia del Ejército en áreas rurales, con apoyo de unidades como la Operación Esparta, la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano. También se mencionó el despliegue de capacidades de inteligencia e investigación, vehículos con mayor protección y apoyo helicoportado para mejorar movilidad en corredores de difícil acceso.

En lo inmediato, el reto es doble: sostener la atención a las familias que ya salieron y, al mismo tiempo, evitar que los confinamientos terminen convirtiéndose en una emergencia silenciosa en las veredas donde la gente se queda sin poder moverse.

Catatumbo
Cúcuta
Conflicto armado
Defensoría del Pueblo
