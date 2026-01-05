Bogotá se consolidó en 2025 como la ciudad más visitada de Colombia

Bogotá terminó 2025 con un logro que redefine su lugar en el mapa regional: convertirse en uno de los destinos turísticos más atractivos de América Latina. Más allá de campañas o cifras aisladas, la ciudad vivió un fenómeno sostenido de llegada de visitantes, impulsado por eventos de gran escala, conectividad aérea y una oferta cultural que logró atraer tanto a viajeros nacionales como internacionales.

De acuerdo con cifras oficiales del Distrito, durante el año la capital recibió más de 14 millones de turistas, un resultado que marcó un punto de inflexión para el sector y confirmó que Bogotá dejó de ser solo un destino de paso para convertirse en una ciudad elegida para viajar.

Bogotá lideró las reservas turísticas en Colombia

Un estudio de Viajes Falabella posicionó a Bogotá como la ciudad más reservada del país en 2025, con un crecimiento del 116,5 %, superando a otros destinos tradicionales como Cartagena (92,1 %) y Medellín (86,9 %).

El informe también reveló que el gasto promedio diario por turista en la capital fue de 102 dólares, un dato clave para entender el impacto directo del turismo en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte.

“La movilidad internacional vive un momento sin precedentes”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, al destacar que el turismo se ha convertido en un motor estratégico de empleo y bienestar.

Especialistas coinciden en que el crecimiento del turismo en Bogotá responde a una combinación de factores. Entre los más relevantes está la consolidación de la ciudad como sede de grandes eventos culturales y musicales.

Durante 2025, Bogotá albergó festivales como el Estéreo Picnic y el Festival Cordillera, además de conciertos de artistas internacionales como Dua Lipa, Green Day y Guns N’ Roses. Estas actividades generaron picos de ocupación hotelera y atrajeron visitantes en momentos clave del año.