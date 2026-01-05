Bogotá se consolidó en 2025 como la ciudad más visitada de Colombia

Bogotá terminó 2025 con un logro que redefine su lugar en el mapa regional: convertirse en uno de los destinos turísticos más atractivos de América Latina. Más allá de campañas o cifras aisladas, la ciudad vivió un fenómeno sostenido de llegada de visitantes, impulsado por eventos de gran escala, conectividad aérea y una oferta cultural que logró atraer tanto a viajeros nacionales como internacionales.
De acuerdo con cifras oficiales del Distrito, durante el año la capital recibió más de 14 millones de turistas, un resultado que marcó un punto de inflexión para el sector y confirmó que Bogotá dejó de ser solo un destino de paso para convertirse en una ciudad elegida para viajar.
Le puede interesar: Salario de empleadas domésticas en 2026 ¿cuánto se paga?
Bogotá lideró las reservas turísticas en Colombia
Un estudio de Viajes Falabella posicionó a Bogotá como la ciudad más reservada del país en 2025, con un crecimiento del 116,5 %, superando a otros destinos tradicionales como Cartagena (92,1 %) y Medellín (86,9 %).
El informe también reveló que el gasto promedio diario por turista en la capital fue de 102 dólares, un dato clave para entender el impacto directo del turismo en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte.
“La movilidad internacional vive un momento sin precedentes”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, al destacar que el turismo se ha convertido en un motor estratégico de empleo y bienestar.
Especialistas coinciden en que el crecimiento del turismo en Bogotá responde a una combinación de factores. Entre los más relevantes está la consolidación de la ciudad como sede de grandes eventos culturales y musicales.
Durante 2025, Bogotá albergó festivales como el Estéreo Picnic y el Festival Cordillera, además de conciertos de artistas internacionales como Dua Lipa, Green Day y Guns N’ Roses. Estas actividades generaron picos de ocupación hotelera y atrajeron visitantes en momentos clave del año.
Récord histórico de visitantes internacionales
Según el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el año cerró con un dato sin precedentes: más de 1,7 millones de visitantes internacionales, consolidando a Bogotá como el principal destino internacional de Colombia y fortaleciendo su rol como hub de conectividad en América Latina.
Estas cifras están respaldadas por el Boletín de Cifras de Turismo en Bogotá (octubre–noviembre de 2025) del Observatorio de Turismo, con datos de Migración Colombia, Aerocivil, DANE, MinCIT y ONU Turismo.
La Gran Encuesta de Viajeros 2025-I reflejó además un alto nivel de satisfacción, con una calificación de 82,8 sobre 100 para la experiencia en la ciudad.
También le puede interesar: Pico y placa en Bogotá del 5 al 11 de enero: días, horarios y placas
Diciembre rompió récords de llegada de turistas
El cierre del año fue particularmente fuerte. En diciembre, Bogotá registró un crecimiento del 19,6 % frente a 2024, con una cifra cercana a 1,5 millones de visitantes. Según el IDT, el mes alcanzó una estimación de 1,36 millones de turistas, convirtiéndose en el periodo de mayor afluencia del año.
Este comportamiento estuvo acompañado por una fuerte conectividad aérea, con más de 15.600 vuelos programados, especialmente en rutas internacionales desde Argentina, Brasil y Estados Unidos.
El turismo también dejó huella en el empleo. En el tercer trimestre de 2025, el sector generó un promedio mensual de 119.655 puestos de trabajo, equivalentes al 2,8 % del total de ocupados en Bogotá. Frente al año anterior, el empleo turístico creció 15,5 %, con un aumento del 44 % en los sectores directamente vinculados.
“2025 marca un antes y un después para el turismo en Bogotá”, aseguró Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá, quien destacó reconocimientos internacionales como la designación de la ciudad como sede de la World of Coffee 2027, una señal clara del posicionamiento global alcanzado.