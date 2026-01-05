Salario de empleadas domésticas en 2026 ¿cuánto se paga?

El trabajo de las empleadas domésticas en Colombia es una pieza clave en la economía cotidiana del país. Su labor permite el funcionamiento diario de millones de hogares, al encargarse de tareas esenciales como la limpieza, la alimentación y el cuidado. Aunque durante décadas fue un empleo poco reconocido, hoy cuenta con un marco legal claro que establece salarios mínimos, prestaciones y aportes obligatorios.

Con el salario mínimo de 2026 ya definido, muchos hogares se preguntan cuánto deben pagar realmente por este servicio, tanto en jornadas mensuales como por días, y qué responsabilidades legales deben asumir como empleadores.

A partir de 2026, el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia quedó fijado en 1.746.882 pesos, lo que representa un incremento del 23 % frente a 2025. Este ajuste aplica también para las empleadas domésticas, sin excepción.

A este valor se suma el auxilio de transporte, que para 2026 es de 249.095 pesos mensuales, siempre que la trabajadora no viva en el lugar de trabajo y su ingreso no supere dos salarios mínimos. Con ambos conceptos, el ingreso mensual total se acerca a los 2.000.000 de pesos.

Este aumento impacta tanto a quienes laboran tiempo completo como a aquellas que trabajan por días o por jornadas parciales, ya que la ley exige que el pago sea proporcional al salario mínimo, sin importar la modalidad.

Pago mensual para empleadas domésticas en 2026

En los casos de trabajo mensual, el empleador debe pagar como mínimo:

Salario base : 1.746.882 pesos

Auxilio de transporte : 249.095 pesos (si aplica)

Esto deja un pago mensual aproximado de 2 millones de pesos para quienes no residen en la vivienda del empleador.

Prestaciones y obligaciones legales del empleador

Además del salario, contratar servicio doméstico implica cumplir con prestaciones sociales obligatorias. Las empleadas domésticas tienen derecho a:

Afiliación a salud, pensión y riesgos laborales

Cesantías

Intereses sobre cesantías

Prima de servicios

Vacaciones

Estos conceptos deben liquidarse de forma proporcional al tiempo trabajado, incluso si la relación laboral no es continua durante todo el año.

Para quienes trabajan por días, el pago se calcula de manera proporcional. El salario diario mínimo se obtiene al dividir el salario mensual entre 30, lo que da un valor de 58.364 pesos por día.

A este monto se suma el auxilio de transporte diario, que equivale a 8.437 pesos, siempre que la trabajadora no viva en el lugar de trabajo.

Con ambos valores, el pago mínimo por jornada diaria en 2026 es de 66.700 pesos.

Trabajo por días también genera obligaciones

Contratar una empleada doméstica por días no exonera al empleador de cumplir con la ley. Los aportes a seguridad social y las prestaciones deben pagarse de forma proporcional al número de días trabajados, y los valores pueden variar según la afiliación previa de la trabajadora.

Además, la normativa establece que las horas extras deben pagarse conforme a la ley laboral vigente.

Conocer estas reglas permite a los hogares cumplir con la ley, evitar sanciones y reconocer de manera justa el trabajo doméstico en 2026.