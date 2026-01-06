Esto es lo que se sabe del secuestro de cinco policías en La Llana

La Policía Nacional confirmó que cinco uniformados fueron secuestrados el martes 6 de enero de 2026 en el sector La Llana, zona rural de Tibú (Norte de Santander), cuando viajaban como pasajeros en un bus de servicio público. La institución informó que se activó un dispositivo de búsqueda con apoyo de Fuerzas Militares y autoridades judiciales.

¿Qué se sabe del hecho?

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el caso ocurrió en la madrugada, hacia las 4:30 a. m., durante un retén ilegal en la vía antes de llegar a La Llana. Hombres armados interceptaron el bus, hicieron bajar a los pasajeros y revisaron celulares para identificar a integrantes de la Fuerza Pública que se movilizaban de civil. En ese procedimiento identificaron a seis policías, pero se llevaron a cinco y dejaron en libertad a un subintendente, quien fue el que dio aviso a las autoridades.

¿Quiénes son los policías secuestrados?

Las autoridades los identificaron como los patrulleros:

José Ricardo Carrillo Romero

Carlos Eduardo Barrera Ruiz

Edwin Fabián Manosalva Contreras

Ramón Alberto Coronel Medina

Daniel de Jesús Granada Quiroz

Cuatro de ellos estarían adscritos a la subestación Petrólea y uno a la subestación Tres Bocas, ambas con jurisdicción en Tibú.

Le puede interesar: ¡Ojo! Este jueves cierra la inscripción de cédulas para elecciones de Congreso

Operativo y llamado institucional

La Policía señaló que los uniformados estaban de permiso, viajaban sin uniforme y sin armamento. También informó que mantiene acciones de verificación para ubicar a los patrulleros y lograr su liberación, y pidió respetar su vida y libertad.

El secuestro se registra en medio de una situación de orden público compleja en el Catatumbo, con alertas por confrontaciones armadas y una crisis humanitaria marcada por desplazamientos recientes desde municipios como Tibú y El Tarra.