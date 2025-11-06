Inicio
Continúa rifirrafe entre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado

Jue, 06/11/2025 - 17:47
Violeta Bergonzi envió una indirecta que muchos tomaron como respuesta a la riña con Valentina Taguado, su compañera en MasterChef.
Una nueva polémica sacudió las redes sociales este 4 de noviembre, luego de que la periodista y presentadora Violeta Bergonzi respondiera con firmeza a lo que consideró una falta de respeto por parte de la creadora de contenido Valentina Taguado, en medio de su programa digital de RCN, ¿Qué hay pa dañar?

El conflicto comenzó durante un episodio especial con temática de Halloween, en el que Valentina, entre risas y frente a la cámara, tomó una araña de plástico del set y la lanzó al suelo diciendo:

Esto se llama Violeta

Aunque el gesto pareció inocente para algunos, en redes sociales fue interpretado como una burla directa hacia Bergonzi, con quien Taguado ha tenido roces previos durante su paso por un reality del canal.

No soy una araña que puedas pisotear

La respuesta de Violeta no se hizo esperar. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la presentadora rechazó el comentario y se mostró visiblemente molesta, asegurando que no permitirá que se le falte al respeto públicamente.

“No, no soy una araña a la que puedes pisotear. Nunca lo vas a hacer, Valentina, ni en tus mejores sueños”, expresó con contundencia.

En el mismo mensaje, Bergonzi aprovechó para lanzar varias críticas hacia la comediante, cuestionando el tipo de humor que emplea y su forma de proyectarse en redes sociales:

Con el paso del tiempo se te ha ido cayendo la máscara de ese personaje que creaste. Tienes 33 años, pero te funciona hacer voz de bebé ‘boquisucia’ con moñitos, y te felicito, eso está muy bien. Eres una mujer inteligente y poderosa, así que usa esa inteligencia para crear contenido de valor, para hacer cosas que edifiquen, no para estar humillando y burlándote de los demás con tu carita de ‘yo no fui’, porque esa es la fácil

Sus palabras generaron una ola de reacciones entre los seguidores de ambas, dividiendo opiniones entre quienes defendieron la postura de Violeta y quienes consideraron que la situación se salió de proporción.

Entra en escena Valeria Aguilar

El enfrentamiento no quedó ahí. Durante su pronunciamiento, Violeta también mencionó a Valeria Aguilar, amiga cercana de Valentina y exconcursante de MasterChef Celebrity, a quien se refirió como “la Sancho Panza” de Taguado, aludiendo al fiel escudero del clásico personaje Don Quijote.

Valeria respondió poco después con ironía, compartiendo en sus historias de Instagram una imagen del personaje literario junto a la frase:

Ladran, Sancho, señal de que avanzamos

La publicación fue interpretada por muchos como una respuesta directa a Bergonzi y reavivó el fuego del conflicto.

“Se están metiendo las ratas a la cocina”

Lejos de dejar pasar el comentario, Violeta decidió contraatacar. En una nueva publicación, replicó la imagen compartida por Aguilar, pero añadió una frase que volvió a encender las redes:

“Se están metiendo las ratas a la cocina”, escribió, acompañando el texto con una fotografía de dos ratas en el piso.

El intercambio de mensajes se viralizó rápidamente, generando una avalancha de comentarios. Mientras algunos usuarios aplaudieron a Bergonzi por “poner límites al bullying disfrazado de humor”, otros criticaron la forma en que escaló la confrontación y pidieron que ambas partes “bajaran el tono” para evitar que el conflicto siguiera creciendo.

Valentina Taguado
MasterChef 
