Conozca al misterioso nuevo novio de Ornella Sierra

La exconcursante de La Casa de los Famosos, Ornella Sierra, vuelve a ser el centro de atención, aunque esta vez no por su participación en el reality ni por sus habituales publicaciones en redes sociales. Conocida cariñosamente por sus seguidores como la “Barbie Costeña”, fue vista en compañía de un misterioso hombre durante una reciente fiesta de disfraces, y los rumores sobre un posible nuevo romance no se han hecho esperar.

En el evento, la creadora de contenido lució un llamativo disfraz de Bo Peep, el personaje de Toy Story, mientras que su acompañante apareció vestido como Woody, el vaquero protagonista de la misma película. La coincidencia de atuendos no pasó desapercibida para los asistentes ni para sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la relación entre ambos.

¿Quién es el novio de Ornella Sierra?