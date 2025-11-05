Conozca al misterioso nuevo novio de Ornella Sierra

La exconcursante de La Casa de los Famosos, Ornella Sierra, vuelve a ser el centro de atención, aunque esta vez no por su participación en el reality ni por sus habituales publicaciones en redes sociales. Conocida cariñosamente por sus seguidores como la “Barbie Costeña”, fue vista en compañía de un misterioso hombre durante una reciente fiesta de disfraces, y los rumores sobre un posible nuevo romance no se han hecho esperar.
En el evento, la creadora de contenido lució un llamativo disfraz de Bo Peep, el personaje de Toy Story, mientras que su acompañante apareció vestido como Woody, el vaquero protagonista de la misma película. La coincidencia de atuendos no pasó desapercibida para los asistentes ni para sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la relación entre ambos.
¿Quién es el novio de Ornella Sierra?
El hombre en cuestión sería Humberto Vargas, un ingeniero mecánico y empresario del sector de eventos. Su nombre empezó a circular en redes sociales después de que varios videos de la fiesta se hicieran virales. En uno de ellos, Ornella y Humberto aparecen compartiendo gestos cariñosos e incluso un beso, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de su vínculo sentimental.
Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, los indicios han alimentado la curiosidad de los fanáticos. En uno de los videos publicados por la propia Ornella, se puede ver cómo ella marca el zapato de su acompañante, una clara referencia a la historia de amor entre Bo Peep y Woody en la película animada de Pixar.
Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero los seguidores de la “Barbie Costeña” ya hablan de que podría estar iniciando una nueva etapa amorosa lejos de los reflectores del reality que la hizo famosa. Mientras tanto, Ornella continúa activa en sus redes, donde cada aparición genera expectativa y conversación entre sus miles de admiradores.