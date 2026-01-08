Yeferson Cossio vuelve a ser hospitalizado y genera preocupación

Las alarmas volvieron a encenderse alrededor de Yeferson Cossio. En la mañana del 8 de enero de 2026, el influencer paisa sorprendió a sus seguidores al confirmar que tuvo que ser hospitalizado nuevamente, apenas tres semanas después de haber enfrentado una grave crisis cardíaca que lo llevó a una intervención de urgencia en Cartagena.

La noticia se conoció luego de que el creador de contenido publicara una fotografía desde la habitación de una clínica, donde aparece recostado en una camilla con electrodos adheridos al pecho. Junto a la imagen, Cossio fue escueto, pero contundente: “Desde ayer me volvieron a hospitalizar”. Aunque confirmó su ingreso al centro médico, no explicó los motivos y anunció que contará lo ocurrido a través de su perfil en la plataforma Kick.

Polémica por apariciones públicas recientes

La nueva hospitalización desató una ola de reacciones en redes sociales, especialmente porque en los últimos días circularon videos del influencer en un festival de música electrónica en Cartagena, realizado a comienzos de enero de 2026. Estas imágenes provocaron cuestionamientos sobre si estaba siguiendo las recomendaciones médicas tras su cirugía y alimentaron versiones que apuntan a una posible exposición innecesaria.

Incluso, el youtuber Nicolás Arrieta sugirió en redes que la situación podría estar relacionada con la dinámica de creación de contenido, una afirmación que intensificó el debate entre seguidores y detractores del influencer.

Las reacciones del público fueron divididas. Mientras algunos expresaron preocupación y le enviaron mensajes de pronta recuperación, otros fueron más severos en sus comentarios. Frases como “el cuerpo pasa factura”, “no aprendió la lección” o “no se cuida ni después de una cirugía del corazón” se repitieron en plataformas digitales, donde varios usuarios interpretaron el episodio como una llamada de atención urgente sobre su estilo de vida.