Raúl Ocampo volvió a ser tema de conversación en los últimos días, no solo por su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, sino por las emotivas declaraciones que ofreció en el pódcast Los hombres sí lloran, donde habló sobre la muerte de su pareja, Alejandra Villafañe.

Lea también: Lina Tejeiro responde si entrará a La casa de los famosos

En la entrevista, el actor recordó con profunda emoción los últimos días que compartió con Villafañe, quien falleció el 21 de octubre de 2023 tras enfrentar un cáncer agresivo. Según relató, ambos tenían planes de matrimonio y, aunque ella ya no está físicamente presente, su influencia sigue marcando su vida.

“Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor”, escribió el actor en sus redes sociales al conmemorar el primer aniversario de su partida.

Un amor recordado… y cuestionado

Las palabras de Ocampo conmovieron a muchos de sus seguidores, pero también despertaron una fuerte reacción dentro de la familia de Villafañe. Alicia Villafañe, tía de la fallecida actriz, expresó públicamente su inconformidad con la versión ofrecida por el actor, asegurando que los detalles que él ha compartido no corresponden completamente con la realidad.

“Queremos que sepan que… no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas; ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”, escribió Alicia en sus redes sociales.