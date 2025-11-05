Lina Tejeiro responde si entrará a La casa de los famosos

El fenómeno televisivo La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar mientras se alista para su tercera temporada, luego de un debut exitoso en 2024 y una segunda entrega que consolidó su popularidad en 2025. El reality conquistó al público colombiano con su formato de transmisión 24/7 y la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento.

En su primera edición, el programa fue conducido por Carla Giraldo, Cristina Hurtado, mientras que Lina Tejeiro se encargó del After show, quien además se destacó por su cercanía con el público digital. Sin embargo, para la segunda temporada se produjeron varios cambios: Hurtado y Tejeiro salieron del formato, mientras que Marcelo Cezán se unió al equipo de presentadores junto a Giraldo. Por su parte, Karen Sevillano —ganadora de la primera temporada— asumió un nuevo rol en el After Show, donde brilló junto a Vicky Berrío.

De cara a la tercera temporada, ya se han confirmado los dos primeros participantes elegidos por votación del público: el creador de contenido Nicolás Arrieta y Alexa Torres, reconocida por su imitación de Fariana en Yo Me Llamo 2025.

Lina Tejeiro y su posible regreso

En una reciente entrevista con Los40, Lina Tejeiro habló sobre la posibilidad de volver al programa en su faceta de presentadora, dejando abierta la puerta para un futuro retorno. “Me gusta, me parece divertido. Es una manera diferente de explorar mis talentos. No sabía que podía hacerlo ni que estaba lista. En ese momento hice el casting, me dijeron que sí, y yo pensé: ‘¡Ay, no!’. Sobre todo por el tema de estar en vivo (...) Lo volvería a hacer una y mil veces”, confesó la actriz.

Sin embargo, cuando se le preguntó si estaría dispuesta a participar como concursante dentro de la casa, su respuesta fue tajante: “No iría. Mi intimidad no tiene precio. Hoy no. De pronto otro tipo de reality, pero donde tenga que exponerme tanto, donde mi intimidad esté tan expuesta, no”.