Metroconcierto de Barranquilla 2026 confirma a Beéle y Manuel Turizo

El Carnaval de Barranquilla 2026 empieza a tomar forma con uno de los anuncios más esperados por el público: la confirmación del Metroconcierto, un evento que cada año se consolida como uno de los ejes musicales de la fiesta. Para esta edición, la organización apostó por una alineación que combina figuras actuales de la música latina, referentes históricos del Caribe y artistas profundamente ligados a la identidad local.

La cita será el sábado 14 de febrero, desde las 4:00 de la tarde, en el estadio Romelio Martínez, escenario que volverá a recibir a miles de asistentes en una jornada pensada para celebrar la diversidad sonora del Carnaval.

Beéle y Manuel Turizo encabezan la nómina artística

El cartel del Metroconcierto de Barranquilla 2026 está liderado por Beéle, uno de los artistas colombianos más influyentes del momento. Su mezcla de afrobeat, pop y ritmos caribeños lo ha convertido en un referente del sonido urbano actual y en un nombre recurrente en las plataformas digitales.

Junto a él estará Manuel Turizo, cantante cordobés que ha construido una carrera sólida a nivel internacional, con múltiples éxitos radiales y una presencia constante en escenarios de América Latina y otros mercados de habla hispana.