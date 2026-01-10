Inicio
Metroconcierto de Barranquilla 2026 confirma a Beéle y Manuel Turizo

El Carnaval de Barranquilla 2026 empieza a tomar forma con uno de los anuncios más esperados por el público: la confirmación del Metroconcierto, un evento que cada año se consolida como uno de los ejes musicales de la fiesta. Para esta edición, la organización apostó por una alineación que combina figuras actuales de la música latina, referentes históricos del Caribe y artistas profundamente ligados a la identidad local.

La cita será el sábado 14 de febrero, desde las 4:00 de la tarde, en el estadio Romelio Martínez, escenario que volverá a recibir a miles de asistentes en una jornada pensada para celebrar la diversidad sonora del Carnaval.

Beéle y Manuel Turizo encabezan la nómina artística

El cartel del Metroconcierto de Barranquilla 2026 está liderado por Beéle, uno de los artistas colombianos más influyentes del momento. Su mezcla de afrobeat, pop y ritmos caribeños lo ha convertido en un referente del sonido urbano actual y en un nombre recurrente en las plataformas digitales.

Junto a él estará Manuel Turizo, cantante cordobés que ha construido una carrera sólida a nivel internacional, con múltiples éxitos radiales y una presencia constante en escenarios de América Latina y otros mercados de habla hispana.

 

Desde Venezuela llegará Rawayana, banda reconocida por su fusión de reggae, funk, rock y pop, una propuesta que aporta un matiz alternativo y contemporáneo al espectáculo. Su presencia refuerza el carácter internacional del evento y amplía el abanico de géneros.

El componente clásico de la música tropical tendrá un lugar protagónico con Tito Nieves, uno de los grandes exponentes de la salsa, y Sergio Vargas, figura emblemática del merengue, géneros profundamente arraigados en la tradición musical del Caribe colombiano.

La representación local estará a cargo de Peter Manjarrés, referente del vallenato, y Checo Acosta, artista históricamente vinculado al Carnaval y a sus celebraciones populares. Ambos garantizan una conexión directa con el público barranquillero y con la identidad musical de la ciudad.

Venta de entradas y producción del evento

Las boletas para el Metroconcierto de Barranquilla 2026 estarán disponibles desde el viernes 9 de enero, a partir de las 4:00 p. m., a través de la plataforma TuBoleta. La organización prevé una alta demanda, dado el peso del evento dentro del calendario oficial del Carnaval.

La producción estará a cargo de Metroconcierto Entertainment, que anunció un montaje con tecnología de última generación, sonido profesional y un despliegue técnico de alto nivel, con el objetivo de ofrecer una experiencia musical que reúna generaciones, estilos y culturas en una sola noche.

 

