A poco más de un año del fallecimiento de Alejandra Villafañe, el nombre de su pareja, Raúl Ocampo, vuelve a estar en el ojo público. Tras su participación en el pódcast “Los hombres también lloran”, donde relató con detalle el último día de vida de Villafañe, una nueva controversia ha estallado por supuestas acciones legales emprendidas por él contra la familia de la artista.

La entrevista que reavivó el debate

En la conversación, Ocampo compartió un emotivo testimonio sobre los momentos finales de la actriz, fallecida el 21 de octubre de 2023 a los 34 años a causa de un agresivo cáncer.

“Abro la puerta y veo a la enfermera cogiéndole el pulso. Ale estaba teniendo un ataque cardiorrespiratorio. Salté sobre la cama y empecé: ‘No, no, amor, acá conmigo, por favor’. En un momento la tomé y se desvaneció en mis brazos. Sentí cómo su peso cambió”, narró visiblemente conmovido.

Sin embargo, este relato —que Ocampo compartió como un homenaje— provocó el rechazo de parte de la familia de Villafañe, quienes aseguran que el actor estaría distorsionando los hechos. Algunos allegados calificaron su versión como “romantizada” e “inexacta”, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Las acusaciones: ¿una demanda por la pensión de Alejandra?

La polémica escaló cuando una prima de la actriz aseguró públicamente que Ocampo interpuso una demanda contra los padres de Villafañe después de su fallecimiento. Según su declaración, el actor habría buscado reclamar los derechos económicos derivados del trabajo y la pensión de Alejandra, un acto que la familia consideró “innecesario y poco ético”.

“Los frutos de su trabajo fueron reclamados por su pareja, por medio de una demanda a sus padres por su pensión. Eso nos demostró lo que realmente mueve su corazón. Dinero que no le interesa a su madre, porque con el dolor que lleva, el dinero es insignificante”, aseguró la prima, mostrando supuestos documentos del proceso.