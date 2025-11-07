La creadora de contenido Kika Nieto, volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por sus videos de estilo de vida o reflexiones personales, sino por un viaje que ha generado una fuerte controversia. Con más de una década de presencia digital, ella compartió recientemente en su cuenta de Instagram imágenes de su visita a Israel, describiéndolo como “un viaje lleno de lecciones inolvidables y cachetadas en su zona de confort”.

En sus publicaciones, Nieto expresó que conocer Jerusalén y Tierra Santa era uno de sus sueños de infancia, aunque confesó haber dudado en compartir detalles por temor a las reacciones del público. Sus temores no eran infundados: las críticas llegaron rápidamente.