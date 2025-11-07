La creadora de contenido Kika Nieto, volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por sus videos de estilo de vida o reflexiones personales, sino por un viaje que ha generado una fuerte controversia. Con más de una década de presencia digital, ella compartió recientemente en su cuenta de Instagram imágenes de su visita a Israel, describiéndolo como “un viaje lleno de lecciones inolvidables y cachetadas en su zona de confort”.
En sus publicaciones, Nieto expresó que conocer Jerusalén y Tierra Santa era uno de sus sueños de infancia, aunque confesó haber dudado en compartir detalles por temor a las reacciones del público. Sus temores no eran infundados: las críticas llegaron rápidamente.
Una visita en medio de la controversia
De acuerdo con información difundida en redes sociales, el viaje habría sido patrocinado por la Embajada de Israel, y en él participaron varias figuras del entretenimiento colombiano, entre ellas Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, María Clara Rodríguez, Daniela Vidal, Mauro Mejía y Pedro Pallares, entre otros.
Si bien algunos seguidores celebraron que los creadores cumplieran el sueño de conocer lugares históricos y religiosos, otro sector del público los acusó de falta de sensibilidad ante el conflicto humanitario en Gaza, donde miles de civiles han sido víctimas de los ataques en medio de la guerra.
“Kika, ese ‘viaje soñado’ patrocinado por la embajada de Israel dice más que cualquier discurso de neutralidad. No puedo apoyar eso. Como influencer, tus decisiones tienen impacto real”, escribió un usuario.
Otro agregó: “Mientras usted sonríe para la foto, al otro lado están enterrando familias enteras. Se llama: inhumanidad”.
Las críticas no se limitaron a los comentarios en sus publicaciones. Varias influencers y analistas digitales calificaron la visita como una “estrategia de soft power”, señalando que este tipo de invitaciones buscan mejorar la imagen internacional de Israel mediante figuras mediáticas, en momentos de alta tensión geopolítica.