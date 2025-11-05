Inicio
Entretenimiento

Nicolás Arrieta se confiesa sobre el abuso de drogas

Mié, 05/11/2025 - 16:57
"Tengo un hueco en la nariz", Nicolás Arrieta habló en sus redes sobre las consecuencias que le dejó consumir drogas.
Nicolás Arrieta consumo de drogas
Créditos:
Canal RCN

Nicolás Arrieta, que recientemente fue noticia por convertirse en el primer concursante conformado para la tercera temporada de La casa de los famosos, volvió a ser tendencia en redes sociales tras realizar una confesión que ha generado sorpresa, preocupación y reflexión entre sus seguidores. Durante una reciente transmisión en vivo, él habló abiertamente sobre las consecuencias que su pasado de adicción dejó en su cuerpo.

Tengo un hueco en la nariz y tengo un hueco del otro lado, mi nariz está vuelta mierda”, afirmó el creador de contenido ante miles de espectadores que seguían su emisión. La frase, cruda y directa, rápidamente se viralizó y encendió el debate sobre los efectos del consumo de sustancias y la salud mental en el mundo del entretenimiento digital.

Una historia marcada por la vulnerabilidad y la recuperación

Arrieta, conocido por su estilo frontal, controversial y por no temerle a los temas incómodos, ha hablado en varias ocasiones sobre su lucha contra las adicciones. El bogotano ha reconocido públicamente que estuvo internado en varias oportunidades para tratar su dependencia, proceso que él mismo ha descrito como uno de los más difíciles de su vida.

Aunque su manera de comunicar suele dividir opiniones, el creador de contenido ha insistido en que compartir sus experiencias personales tiene un propósito: “Si mi historia puede servir de advertencia o ayuda para alguien, vale la pena contarla”, ha dicho en más de una oportunidad.

Reacciones en redes sociales

Tras su revelación, las redes se llenaron de mensajes de apoyo, admiración y también de crítica. Muchos seguidores destacaron su valentía por mostrarse vulnerable y hablar sin filtros sobre un tema que todavía enfrenta estigmas. Otros, en cambio, cuestionaron las decisiones que lo llevaron a esa situación.

Creado Por
Kienyke.com
Nicolás Arrieta
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Secuestros en Colombia aumentaron 98 % en 2025: FIP
Fundación Ideas para la Paz
El informe de la Fundación Ideas para la Paz alerta un aumento del 98 % en los secuestros y un deterioro general de la seguridad en el país.
Mundo
Huracán Melissa deja al menos 75 muertos
Huracán Melissa muertes
El paso del huracán Melissa por el Caribe deja de momento 75 muertos y daños multimillonarios.
Colombia
El día en que Álvaro Uribe pidió el indulto total al M-19
Álvaro Uribe y el Palacio de Justicia
El entonces senador Uribe propuso perdonar incluso la toma del Palacio de Justicia. Así se selló una ley clave para blindar la paz con el M-19.
Regiones
Al ritmo de letras y arte, inició la Feria del Libro en Barranquilla
Colección de libros
Barranquilla se prepara para esta declaración cultural que celebra el pensamiento, la diversidad y la identidad del Caribe, haciendo de la palabra un puente para el conocimiento y el encuentro ciudadano.