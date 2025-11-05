Nicolás Arrieta se confiesa sobre el abuso de drogas

Una historia marcada por la vulnerabilidad y la recuperación

Arrieta, conocido por su estilo frontal, controversial y por no temerle a los temas incómodos, ha hablado en varias ocasiones sobre su lucha contra las adicciones. El bogotano ha reconocido públicamente que estuvo internado en varias oportunidades para tratar su dependencia, proceso que él mismo ha descrito como uno de los más difíciles de su vida.

Aunque su manera de comunicar suele dividir opiniones, el creador de contenido ha insistido en que compartir sus experiencias personales tiene un propósito: “Si mi historia puede servir de advertencia o ayuda para alguien, vale la pena contarla”, ha dicho en más de una oportunidad.

Reacciones en redes sociales

Tras su revelación, las redes se llenaron de mensajes de apoyo, admiración y también de crítica. Muchos seguidores destacaron su valentía por mostrarse vulnerable y hablar sin filtros sobre un tema que todavía enfrenta estigmas. Otros, en cambio, cuestionaron las decisiones que lo llevaron a esa situación.