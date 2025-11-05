Nicolás Arrieta se confiesa sobre el abuso de drogas

Nicolás Arrieta, que recientemente fue noticia por convertirse en el primer concursante conformado para la tercera temporada de La casa de los famosos, volvió a ser tendencia en redes sociales tras realizar una confesión que ha generado sorpresa, preocupación y reflexión entre sus seguidores. Durante una reciente transmisión en vivo, él habló abiertamente sobre las consecuencias que su pasado de adicción dejó en su cuerpo.
“Tengo un hueco en la nariz y tengo un hueco del otro lado, mi nariz está vuelta mierda”, afirmó el creador de contenido ante miles de espectadores que seguían su emisión. La frase, cruda y directa, rápidamente se viralizó y encendió el debate sobre los efectos del consumo de sustancias y la salud mental en el mundo del entretenimiento digital.
Una historia marcada por la vulnerabilidad y la recuperación
Arrieta, conocido por su estilo frontal, controversial y por no temerle a los temas incómodos, ha hablado en varias ocasiones sobre su lucha contra las adicciones. El bogotano ha reconocido públicamente que estuvo internado en varias oportunidades para tratar su dependencia, proceso que él mismo ha descrito como uno de los más difíciles de su vida.
Aunque su manera de comunicar suele dividir opiniones, el creador de contenido ha insistido en que compartir sus experiencias personales tiene un propósito: “Si mi historia puede servir de advertencia o ayuda para alguien, vale la pena contarla”, ha dicho en más de una oportunidad.
Reacciones en redes sociales
Tras su revelación, las redes se llenaron de mensajes de apoyo, admiración y también de crítica. Muchos seguidores destacaron su valentía por mostrarse vulnerable y hablar sin filtros sobre un tema que todavía enfrenta estigmas. Otros, en cambio, cuestionaron las decisiones que lo llevaron a esa situación.