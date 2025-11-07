Inicio
Regiones

Manizales desplegará 2.200 policías para garantizar seguridad en feria

Vie, 07/11/2025 - 17:13
Operativo de seguridad y nueva temática "Ciudad Metropolitana" en el alumbrado navideño serán los sellos de la edición 69 de la feria.
Manizales desplegará 2.200 policías para garantizar seguridad
Créditos:
Cortesía: Flickr

La Feria de Manizales 2025 contará con un operativo de seguridad de 2.200 policías que garantizarán la protección de los 380.000 visitantes esperados durante los nueve días del evento que se realizará del 3 al 11 de enero en la capital caldense, según confirmó el alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien además anunció que la temática del alumbrado navideño será "Ciudad Metropolitana" para celebrar la reciente integración de los municipios vecinos.

El mandatario local fue enfático al señalar que los asistentes pueden disfrutar de la Feria con total tranquilidad: "Allá usted no lo van a atracar, usted no se va a sentir asustado. En los eventos gratuitos no hay una pelea, no hay un solo lío; en los eventos pagando tampoco". Esta garantía de seguridad se basa en el reconocimiento previo de Manizales como la ciudad más segura de Colombia, con las mejores tasas de homicidios, hurtos y peleas callejeras del país.

 

 

Temática metropolitana en el alumbrado navideño

La decoración navideña de este año tendrá como eje central la "Ciudad Metropolitana", reflejando la reciente creación del área metropolitana de Manizales. El alumbrado incluirá representaciones de las catedrales de Manizales, Villa María, Neira y Palestina, así como del Nevado del Ruiz y la avifauna local, creando un recorrido visual que integra los principales símbolos de la región.

"Ya de hecho lo tenemos casi montado, yo creo que lo vamos a prender antes de diciembre, porque eso atrae muchos turistas", explicó el alcalde Rojas sobre el alumbrado que se realiza en conjunto con la CHEC (empresa que brinda el servicio de electricidad) y que se ha convertido en otro atractivo turístico durante la temporada de fin de año.

 

 

Ciudad amable y acogedora

El operativo de seguridad se complementa con el carácter amable de la ciudad, reconocida por Booking.com como la quinta ciudad más amable y acogedora del mundo. "Lo mejor que tenemos, aparte de una feria bien montada, es nuestra gente", destacó el alcalde durante la presentación .

Esta combinación de seguridad, amabilidad y una oferta cultural robusta posiciona a Manizales como un destino ideal para disfrutar de las festividades de fin de año y comenzar el 2026, ofreciendo una experiencia integral que va más allá de los eventos de la feria.

 

 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Regiones
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Mackalister Silva rompe el silencio tras eliminación de Millonarios
Silva, jugador insignia de Millonarios
El capitán azul se refirió a la eliminación en Liga BetPlay y envió un mensaje a la afición sobre el momento del equipo.
Fútbol
Hakimi sufre esguince grave y estará seis semanas fuera
Hakimi sufre esguince grave
El lateral del PSG se lesionó en la entrada de Luis Díaz durante el partido ante el Bayern. El colombiano fue expulsado.
Colombia
Petro plantea condiciones para restablecer lazos diplomáticos con Israel
Presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro dijo que Colombia podría rehacer lazos con Israel si se inicia un proceso de paz respaldado por la ONU en Medio Oriente.
Política
Vicky Dávila asegura que sería la consentida de Donald Trump
Vicky Dávila aseguró que sería la “consentida de Trump”.
En su discurso de campaña, Vicky Dávila afirmó que mantendría una relación privilegiada con Donald Trump si llega a la Presidencia de Colombia.
Kien Opina
Jimmy Bedoya
Vie, 07/11/2025 - 13:22
El laberinto institucional de la seguridad
Jimmy Bedoya
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 06/11/2025 - 14:13
El Frente Amplio es lo mismo de hoy
Ricardo Felipe Herrera
Heidy Sánchez Barreto
Jue, 06/11/2025 - 14:04
Consejos Locales Juventud: el verdadero análisis sobre la unidad
Heidy Sánchez Barreto
Mario Huertas
Jue, 06/11/2025 - 11:16
La antesala a la toma del poder
Mario Huertas