Manizales es la ciudad con mejor calidad de vida de Latinoamérica

Manizales fue reconocida como la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica, según la evaluación de ONU-Hábitat Latam, que analizó 17.000 ciudades de menos de un millón de habitantes bajo 84 indicadores, confirmó el alcalde Jorge Eduardo Rojas durante el lanzamiento de la Feria de Manizales 2025.

La capital de Caldas se destacó por tener los mejores índices de seguridad del país, un sistema de movilidad sostenible con tres líneas de cable aéreo y siete universidades certificadas de alta calidad. El estudio, realizado en colaboración con el Laboratorio de MIT ubicado en la Universidad de Guadalajara, midió variables como seguridad, movilidad, educación y sostenibilidad ambiental.

"Manizales salió como la mejor ciudad de América Latina para vivir, le ganamos a todas las ciudades de menos de un millón de habitantes", afirmó el alcalde Rojas durante la presentación.

Los indicadores de seguridad posicionan a Manizales como la ciudad más segura de Colombia: "Nosotros tenemos la mejor seguridad del país, la mejor tasa de homicidios, la menor tasa de hurtos, la menor tasa de peleas en la calle", explicó el mandatario. Aunque reconoció que "nos falta mucho, como a cualquier ciudad de Colombia", destacó que estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

La ciudad se ha convertido en referente en movilidad sostenible con su sistema de tres líneas de cable aéreo que, según el alcalde, "cada línea le quita 25.000 toneladas de CO2 al medio ambiente". Esta infraestructura, sumada a su diseño urbano, le ha valido el apelativo de "la ciudad de los 20 minutos" porque "tú vas de cualquier lado a cualquier lado en 20 minutos, y eso te da calidad de vida".

En educación, Manizales cuenta con 7 universidades certificadas de alta calidad y, para una ciudad de medio millón de habitantes, alberga a 40.000 estudiantes universitarios, lo que fortalece su capital humano y desarrollo económico.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) corroboró estos logros al ubicar a Manizales en el primer lugar del Índice de Ciudades Modernas con 71 puntos, superando a Bogotá que obtuvo 69 puntos.

"Es una cosa impresionante lo que está pasando en Manizales", señaló Rojas, aunque aclaró que "esto no lo hace un gobierno, no lo hace un alcalde, no lo hace una alcaldía; lo hacemos todos"