La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila continúa fortaleciendo su discurso político de cara a las elecciones de 2026. En su agenda de campaña, se ha enfocado en cuestionar al actual presidente Gustavo Petro, especialmente en lo relacionado con la política exterior y el manejo de las relaciones con Estados Unidos.

Durante un reciente encuentro público, la comunicadora lanzó una declaración que rápidamente se volvió tendencia: aseguró que, en caso de ganar la Presidencia, ella sería “una consentida de Donald Trump”, en contraste con lo que considera un deterioro de los lazos bilaterales bajo el Gobierno Petro.

Críticas a la política exterior de Petro

En su intervención, Dávila insistió en que el país necesita rectificar su rumbo diplomático. Para ello, aseguró que uno de sus principales objetivos sería recomponer la relación con la Casa Blanca.

“El 7 de agosto del 26, si yo soy presidente —si Dios quiere y los ciudadanos deciden—, acabo con la paz total, se reactivan las órdenes de captura y se reactivan las extradiciones express hacia los Estados Unidos. Yo sí le mando a todos esos narcos allá a Trump”, afirmó.

Sus declaraciones hacen referencia directa al programa gubernamental de Petro relacionado con la “paz total”, así como a las medidas de cooperación judicial con EE. UU., que según Dávila, han perdido fuerza.

“Sería una consentida de Trump”

La aspirante presidencial enfatizó que una eventual administración a su cargo buscaría una relación sólida y cooperativa con Washington.

Según ella, mantener la cercanía diplomática con Estados Unidos es indispensable para la seguridad y la estabilidad económica del país.