La indignación por un caso de crueldad animal en Antioquia ha desatado un fuerte llamado ciudadano y gubernamental. Tras conocerse el video de un hombre que golpeó hasta la muerte a un perro, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para ubicar al presunto agresor, identificado como Fernando Alonso Oviedo.

Le puede interesar: El héroe que desapareció intentando salvar a una niña en el río Blanco

Un acto de violencia que estremeció al país

El hecho salió a la luz gracias a una grabación que se viralizó en redes sociales. En el video se aprecia cómo el individuo golpea repetidamente al animal, y posteriormente lo lanza contra el piso, impacto que habría provocado su muerte.

Los gritos de una mujer que presencia la escena evidencian la angustia del momento, mientras el agresor continúa la agresión, incluso propinándole una fuerte patada al perro cuando ya yace inmóvil.

Según los reportes, el animal murió horas después debido a la severidad de las lesiones.

Autoridades activan búsqueda en dos regiones

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades locales, el caso habría ocurrido en el municipio de Sonsón (Antioquia), donde residiría el señalado agresor. No obstante, los operativos también se extendieron al sur de Bolívar, zona a la que Oviedo se traslada con frecuencia y donde podría estar escondiéndose.

El registro fue inicialmente denunciado por el sistema informativo de Teleantioquia, que alertó sobre la brutalidad del ataque. Hasta el momento, el sitio exacto de los hechos no ha sido confirmado, aunque se presume que ocurrió en un área rural.