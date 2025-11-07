La indignación por un caso de crueldad animal en Antioquia ha desatado un fuerte llamado ciudadano y gubernamental. Tras conocerse el video de un hombre que golpeó hasta la muerte a un perro, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para ubicar al presunto agresor, identificado como Fernando Alonso Oviedo.
Un acto de violencia que estremeció al país
El hecho salió a la luz gracias a una grabación que se viralizó en redes sociales. En el video se aprecia cómo el individuo golpea repetidamente al animal, y posteriormente lo lanza contra el piso, impacto que habría provocado su muerte.
Los gritos de una mujer que presencia la escena evidencian la angustia del momento, mientras el agresor continúa la agresión, incluso propinándole una fuerte patada al perro cuando ya yace inmóvil.
Según los reportes, el animal murió horas después debido a la severidad de las lesiones.
Autoridades activan búsqueda en dos regiones
De acuerdo con la información recopilada por las autoridades locales, el caso habría ocurrido en el municipio de Sonsón (Antioquia), donde residiría el señalado agresor. No obstante, los operativos también se extendieron al sur de Bolívar, zona a la que Oviedo se traslada con frecuencia y donde podría estar escondiéndose.
El registro fue inicialmente denunciado por el sistema informativo de Teleantioquia, que alertó sobre la brutalidad del ataque. Hasta el momento, el sitio exacto de los hechos no ha sido confirmado, aunque se presume que ocurrió en un área rural.
Reacción oficial: indignación y recompensa
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó enérgicamente el crimen.
“Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”, manifestó el mandatario al anunciar la recompensa.
Rendón también difundió en su cuenta oficial de X la fotografía del supuesto agresor, junto al ofrecimiento económico para quien entregue información que lleve a su ubicación.
Por su parte, el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, señaló que, tras las primeras verificaciones, se logró establecer que, aunque el sospechoso sería oriundo de ese municipio, el hecho no ocurrió allí.
“Una vez recibimos la denuncia empezamos a investigar qué era lo que había sucedido. Resulta que esto no pasó en el municipio de Sonsón sino en otro municipio del departamento y, aparentemente, la persona que cometió los hechos sí era de Sonsón”, indicó Zuluaga.
Identidad en verificación
En redes sociales, el presunto responsable aparece identificado como Fernando Oviedo, aunque las autoridades no han confirmado que este sea su nombre real. Mientras avanza la búsqueda, las autoridades han pedido a la ciudadanía colaborar con información que ayude a dar con su paradero.
Indignación nacional
El crimen ha avivado la conversación sobre la protección animal en Colombia. Activistas, ciudadanos y funcionarios han exigido que el responsable sea judicializado de manera ejemplar.
Las autoridades reiteraron que quien aporte datos fiables que permitan la captura del agresor podrá recibir hasta $50 millones, una de las recompensas más altas ofrecidas en el país por un caso de maltrato animal.