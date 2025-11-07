Inicio
Regiones

Antioquia ofrece $50 millones por hombre que habría matado a un perro

Vie, 07/11/2025 - 15:38
Las autoridades de Antioquia activaron una búsqueda en dos departamentos para ubicar a Fernando Alonso Oviedo, señalado de matar a golpes a un perro.
Tras la difusión de un video donde un hombre golpea y estrella a un perro contra el suelo
Créditos:
Redes sociales

La indignación por un caso de crueldad animal en Antioquia ha desatado un fuerte llamado ciudadano y gubernamental. Tras conocerse el video de un hombre que golpeó hasta la muerte a un perro, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para ubicar al presunto agresor, identificado como Fernando Alonso Oviedo.

Le puede interesar: El héroe que desapareció intentando salvar a una niña en el río Blanco

Un acto de violencia que estremeció al país

El hecho salió a la luz gracias a una grabación que se viralizó en redes sociales. En el video se aprecia cómo el individuo golpea repetidamente al animal, y posteriormente lo lanza contra el piso, impacto que habría provocado su muerte.

Los gritos de una mujer que presencia la escena evidencian la angustia del momento, mientras el agresor continúa la agresión, incluso propinándole una fuerte patada al perro cuando ya yace inmóvil.

Según los reportes, el animal murió horas después debido a la severidad de las lesiones.

Autoridades activan búsqueda en dos regiones

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades locales, el caso habría ocurrido en el municipio de Sonsón (Antioquia), donde residiría el señalado agresor. No obstante, los operativos también se extendieron al sur de Bolívar, zona a la que Oviedo se traslada con frecuencia y donde podría estar escondiéndose.

El registro fue inicialmente denunciado por el sistema informativo de Teleantioquia, que alertó sobre la brutalidad del ataque. Hasta el momento, el sitio exacto de los hechos no ha sido confirmado, aunque se presume que ocurrió en un área rural.

 

Reacción oficial: indignación y recompensa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó enérgicamente el crimen.

“Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”, manifestó el mandatario al anunciar la recompensa.

Rendón también difundió en su cuenta oficial de X la fotografía del supuesto agresor, junto al ofrecimiento económico para quien entregue información que lleve a su ubicación.

Por su parte, el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, señaló que, tras las primeras verificaciones, se logró establecer que, aunque el sospechoso sería oriundo de ese municipio, el hecho no ocurrió allí.

“Una vez recibimos la denuncia empezamos a investigar qué era lo que había sucedido. Resulta que esto no pasó en el municipio de Sonsón sino en otro municipio del departamento y, aparentemente, la persona que cometió los hechos sí era de Sonsón”, indicó Zuluaga.

Le puede interesar: Cae alias “Munra”, ficha clave del Tren de Aragua en Colombia

Identidad en verificación

En redes sociales, el presunto responsable aparece identificado como Fernando Oviedo, aunque las autoridades no han confirmado que este sea su nombre real. Mientras avanza la búsqueda, las autoridades han pedido a la ciudadanía colaborar con información que ayude a dar con su paradero.

Indignación nacional

El crimen ha avivado la conversación sobre la protección animal en Colombia. Activistas, ciudadanos y funcionarios han exigido que el responsable sea judicializado de manera ejemplar.

Las autoridades reiteraron que quien aporte datos fiables que permitan la captura del agresor podrá recibir hasta $50 millones, una de las recompensas más altas ofrecidas en el país por un caso de maltrato animal.

 

Creado Por
Kienyke.com
Noticias Colombia
Perros
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Colombia, cuarto país con más ataques a la educación: JEP
Exposición del informe ‘Ataques a la Educación en Colombia (2017-2025)
Entre 2017 y 2025 la JEP registró 913 ataques a la educación, que dejaron 19 000 víctimas, en su mayoría niños y docentes de zonas rurales.
Política
De militar a político: Gustavo Matamoros busca llegar a la Presidencia
Gustavo Matamoros, precandidato presidencial.
El general en retiro y precandidato presidencial aseguró que, de llegar al poder, eliminará las mesas de negociación con grupos armados y fortalecerá las Fuerzas Militares.
Entretenimiento
¡Cumplió su sueño! Andrés Cepeda lanza canción junto a Celia Cruz
Celia Cruz y Andrés Cepeda
El artista colombiano presenta 'Las Pilanderas', una colaboración póstuma con la voz original de la legendaria “Guarachera de Cuba”, hallada en antiguas cintas grabadas en Bogotá.
Regiones
Antioquia ofrece $50 millones por hombre que habría matado a un perro
Tras la difusión de un video donde un hombre golpea y estrella a un perro contra el suelo
Las autoridades de Antioquia activaron una búsqueda en dos departamentos para ubicar a Fernando Alonso Oviedo, señalado de matar a golpes a un perro.
Kien Opina
Jimmy Bedoya
Vie, 07/11/2025 - 13:22
El laberinto institucional de la seguridad
Jimmy Bedoya
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 06/11/2025 - 14:13
El Frente Amplio es lo mismo de hoy
Ricardo Felipe Herrera
Heidy Sánchez Barreto
Jue, 06/11/2025 - 14:04
Consejos Locales Juventud: el verdadero análisis sobre la unidad
Heidy Sánchez Barreto
Mario Huertas
Jue, 06/11/2025 - 11:16
La antesala a la toma del poder
Mario Huertas