Petro plantea condiciones para restablecer lazos diplomáticos con Israel

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el conflicto en Medio Oriente y planteó la posibilidad de rehacer las relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde octubre de 2024, tras la escalada de violencia en Gaza.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario aseguró que su Gobierno estaría dispuesto a restablecer los vínculos con el Estado israelí solo si se pone en marcha un proceso de paz respaldado por las Naciones Unidas.

“Propuse en Medio Oriente que la fuerza de estabilización y convivencia en Palestina, mientras inician conversaciones de paz sobre los dos Estados, debe estar bajo la bandera de las Naciones Unidas y garantizar elecciones libres en Palestina e Israel”, escribió Petro.

El presidente agregó que su Gobierno “está listo a rehacer relaciones diplomáticas con Israel si se inicia el proceso de paz”, en una publicación que rápidamente generó reacciones entre analistas y sectores políticos.

Un giro en la postura del Gobierno colombiano

El mensaje representa un cambio de tono en la posición del Ejecutivo, que durante meses ha mantenido fuertes críticas al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien Petro ha señalado de cometer actos de “genocidio” en territorio palestino.

Esa postura derivó en la ruptura total de relaciones diplomáticas entre ambos países, la expulsión del personal diplomático israelí acreditado en Colombia y la suspensión del tratado de libre comercio bilateral.

Ahora, con este nuevo pronunciamiento, Colombia podría reingresar al debate internacional sobre la paz en Medio Oriente, en un contexto donde la comunidad internacional —liderada por la ONU y potencias como Estados Unidos— busca consolidar un alto al fuego duradero en Gaza.

Contexto internacional del pronunciamiento

El trino del presidente Petro surgió en respuesta a un artículo de Al Jazeera English, que citó declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habría manifestado su intención de encabezar una coalición internacional para operar en Gaza durante el cese al fuego.

Aunque aún no hay una postura oficial del Gobierno israelí frente al mensaje de Petro, el pronunciamiento abre la posibilidad de una nueva etapa diplomática entre Bogotá y Tel Aviv, siempre y cuando las condiciones de paz y supervisión internacional se cumplan.