Inicio
Colombia

Petro plantea condiciones para restablecer lazos diplomáticos con Israel

Vie, 07/11/2025 - 17:56
El presidente Gustavo Petro dijo que Colombia podría rehacer lazos con Israel si se inicia un proceso de paz respaldado por la ONU en Medio Oriente.
Presidente Gustavo Petro.
Créditos:
Presidencia de la República.

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el conflicto en Medio Oriente y planteó la posibilidad de rehacer las relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde octubre de 2024, tras la escalada de violencia en Gaza.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario aseguró que su Gobierno estaría dispuesto a restablecer los vínculos con el Estado israelí solo si se pone en marcha un proceso de paz respaldado por las Naciones Unidas.

“Propuse en Medio Oriente que la fuerza de estabilización y convivencia en Palestina, mientras inician conversaciones de paz sobre los dos Estados, debe estar bajo la bandera de las Naciones Unidas y garantizar elecciones libres en Palestina e Israel”, escribió Petro.

El presidente agregó que su Gobierno “está listo a rehacer relaciones diplomáticas con Israel si se inicia el proceso de paz”, en una publicación que rápidamente generó reacciones entre analistas y sectores políticos.

Un giro en la postura del Gobierno colombiano

El mensaje representa un cambio de tono en la posición del Ejecutivo, que durante meses ha mantenido fuertes críticas al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien Petro ha señalado de cometer actos de “genocidio” en territorio palestino.

Esa postura derivó en la ruptura total de relaciones diplomáticas entre ambos países, la expulsión del personal diplomático israelí acreditado en Colombia y la suspensión del tratado de libre comercio bilateral.

Ahora, con este nuevo pronunciamiento, Colombia podría reingresar al debate internacional sobre la paz en Medio Oriente, en un contexto donde la comunidad internacional —liderada por la ONU y potencias como Estados Unidos— busca consolidar un alto al fuego duradero en Gaza.

Contexto internacional del pronunciamiento

El trino del presidente Petro surgió en respuesta a un artículo de Al Jazeera English, que citó declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habría manifestado su intención de encabezar una coalición internacional para operar en Gaza durante el cese al fuego.

Aunque aún no hay una postura oficial del Gobierno israelí frente al mensaje de Petro, el pronunciamiento abre la posibilidad de una nueva etapa diplomática entre Bogotá y Tel Aviv, siempre y cuando las condiciones de paz y supervisión internacional se cumplan.

Creado Por
Sandra Vargas
Gustavo Petro
Gobierno Nacional
Israel
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Mackalister Silva rompe el silencio tras eliminación de Millonarios
Silva, jugador insignia de Millonarios
El capitán azul se refirió a la eliminación en Liga BetPlay y envió un mensaje a la afición sobre el momento del equipo.
Fútbol
Hakimi sufre esguince grave y estará seis semanas fuera
Hakimi sufre esguince grave
El lateral del PSG se lesionó en la entrada de Luis Díaz durante el partido ante el Bayern. El colombiano fue expulsado.
Colombia
Petro plantea condiciones para restablecer lazos diplomáticos con Israel
Presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro dijo que Colombia podría rehacer lazos con Israel si se inicia un proceso de paz respaldado por la ONU en Medio Oriente.
Política
Vicky Dávila asegura que sería la consentida de Donald Trump
Vicky Dávila aseguró que sería la “consentida de Trump”.
En su discurso de campaña, Vicky Dávila afirmó que mantendría una relación privilegiada con Donald Trump si llega a la Presidencia de Colombia.
Kien Opina
Jimmy Bedoya
Vie, 07/11/2025 - 13:22
El laberinto institucional de la seguridad
Jimmy Bedoya
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 06/11/2025 - 14:13
El Frente Amplio es lo mismo de hoy
Ricardo Felipe Herrera
Heidy Sánchez Barreto
Jue, 06/11/2025 - 14:04
Consejos Locales Juventud: el verdadero análisis sobre la unidad
Heidy Sánchez Barreto
Mario Huertas
Jue, 06/11/2025 - 11:16
La antesala a la toma del poder
Mario Huertas