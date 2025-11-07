Inicio
Mackalister Silva rompe el silencio tras eliminación de Millonarios

Vie, 07/11/2025 - 18:55
El capitán azul se refirió a la eliminación en Liga BetPlay y envió un mensaje a la afición sobre el momento del equipo.
Silva, jugador insignia de Millonarios
Créditos:
Cortesía: El Espectador - José Vargas

Mackalister Silva, capitán de Millonarios, se refirió este martes por primera vez a la eliminación del equipo en la Liga BetPlay 2025-II tras caer ante Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín, reconociendo el mal momento institucional pero pidiendo paciencia y unión para sacar adelante al club durante la fase de peregrinación por su nueva sede .

El volante creativo, considerado uno de los líderes del plantel, abordó sin tapujos la crítica situación deportiva que vive el equipo embajador, aunque evitando caer en derrotas. "Es un momento difícil, lo sabemos, pero este grupo está unido para salir adelante", afirmó Silva en sus declaraciones recogidas por medios locales .

La eliminación se produce en medio de un complejo panorama institucional para Millonarios, que enfrenta una temporada irregular y debe jugar como visitante en su propia ciudad durante los próximos meses mientras avanzan las obras de remodelación de su estadio. "Tenemos que adaptarnos a esta situación y sacar resultados positivos pese a las adversidades", añadió el capitán.

"A los hinchas les pido paciencia y que sigan apoyándonos. Su energía es fundamental para que este equipo reaccione". El jugador aseguró que el plantel mantiene la confianza en el cuerpo técnico y en el proyecto a pesar de los malos resultados recientes.

 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fútbol profesional colombiano
