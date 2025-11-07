Hakimi sufre esguince grave y estará seis semanas fuera

El lateral derecho Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain sufrió un esguince de tobillo de grado severo que lo mantendrá aproximadamente seis semanas fuera de las canchas, como consecuencia de una entrada del colombiano Luis Díaz durante el partido ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes por la Champions League este martes 4 de noviembre de 2025, según confirmaron exámenes médicos.

La lesión se produjo en el minuto 43 del primer tiempo cuando Díaz, quien ya había anotado los dos goles del Bayern, realizó una entrada por detrás sobre Hakimi que impactó inicialmente su rodilla izquierda y terminó torsionando el tobillo. El árbitro mostró tarjeta amarilla en un principio, pero tras la revisión del VAR, la amonestación fue cambiada a roja directa, lo que significó la expulsión del futbolista colombiano.

Hakimi, de 26 años, abandonó el terreno de juego visiblemente afectado y con ayuda de los servicios médicos. Estudios posteriores realizados este miércoles determinaron la gravedad de la lesión, descartando daños ligamentosos mayores pero confirmando un tiempo de recuperación entre cuatro y seis semanas.

Este resultado lesiona seriamente al PSG, que pierde a uno de sus jugadores más importantes en la defensa justo en un momento clave de la temporada. Para Luis Díaz, significa su primera expulsión en la Champions League y una mancha en su brillante actuación, donde había demostrado su gran momento de forma con un doblete.