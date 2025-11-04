El colombiano anotó dos goles en el triunfo 2-1 del Bayern Múnich sobre el PSG en París. Fue la gran figura del duelo de gigantes en la Champions

El colombiano Luis Díaz fue el héroe del Bayern Múnich este martes 4 de noviembre de 2025, al anotar los dos goles del triunfo por 1-2 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes de París, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El extremo, que llegó al club alemán en el último mercado de fichajes, demostró su gran momento de forma y fue la pieza clave para desbloquear un compromiso de alta tensión entre dos de los favoritos al título.

Se trata del duelo de gigantes de la jornada, con dos equipos que llegaban al encuentro con puntaje perfecto en la competencia. La gran incógnita era el duelo individual entre Luis Díaz y el lateral derecho del PSG, Achraf Hakimi, considerado uno de los mejores de su puesto en el mundo. Sin embargo, fue el colombiano quien se llevó el honor en esta ocasión.

Díaz tuvo un impacto inmediato al adelantar a su equipo en el minuto 4 de juego, aprovechando una gran asociación con sus compañeros de ataque. No se conformó y, cerca del medio tiempo, en el minuto 32, volvió a castigar a la defensa parisina para sentenciar el marcador. Aunque recibió una tarjeta amarilla en el tiempo de descuento de la primera parte la cual se tornó en roja para concluir en expulsión al finalizar los minutos de reposición en la primera mitad del partido; Sin embargo, su labor ofensiva fue clave.

Este rendimiento corona su excelente adaptación al Bayern, donde, según los datos, ya lleva 10 goles y 5 asistencias en 16 partidos, consolidándose como un jugador clave en el ataque del equipo bávaro.