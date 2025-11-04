Entrenador Mladen Zizovic fallece de un paro cardíaco durante partido

El entrenador bosnio Mladen Zizovic, de 44 años, falleció este lunes tras sufrir un paro cardíaco durante el partido que disputaba su equipo, el FK Radnički 1923, frente al FK Mladost en Lucani, Serbia, por la Superliga serbia. El técnico se desplomó en el minuto 20 del encuentro, fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde su deceso se confirmó aproximadamente 20 minutos después de su ingreso, lo que provocó la suspensión definitiva del partido.

Zizovic había sido nombrado director técnico del Radnički 1923 apenas dos semanas antes, y este era su tercer partido al mando del equipo, marcando su primera experiencia en el fútbol serbio. Según los medios locales, el entrenador había manifestado sentirse indispuesto con anterioridad, ya que durante el almuerzo previo al encuentro se quejó de náuseas y dolores estomacales, síntomas que en un principio atribuyó a algo que había comido.

La noticia de su muerte conmocionó al mundo del fútbol. Su club emitió un sentido comunicado en redes sociales destacando que habían perdido "no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista". La Asociación de Fútbol de Serbia, así como clubes emblemáticos como el Estrella Roja y el Partizan de Belgrado, expresaron sus condolencias a la familia y allegados de Zizovic.

Como futbolista, Zizovic tuvo una carrera de casi 20 años, desempeñándose como mediocampista y llegando a representar en dos ocasiones a la selección nacional de Bosnia. Inició su carrera como entrenador en 2017, dirigiendo equipos en Bosnia, Macedonia del Norte y Arabia Saudita antes de su breve paso por Serbia. El técnico deja tres hijos.