La jornada 10 de la Serie A ha sacudido la parte alta de la tabla, con victorias cruciales para los equipos de Milán en duelos de alta tensión y un tropiezo inesperado del líder, el Napoli. La lucha por el Scudetto y los puestos europeos se intensifica, mientras que, en la zona baja, la batalla por la permanencia cobra un nuevo dramatismo.
El partido estelar de la fecha enfrentó al AC Milan y a la AS Roma en San Siro, un choque que se decidió por la mínima. Un solitario gol de Pavlovic fue suficiente para que los rossoneri se llevaran tres puntos vitales. La figura del encuentro fue el guardameta Mike Maignan, quien se vistió de héroe al detener un penalti a Paulo Dybala, asegurando una victoria que los mete de lleno en la pelea por el liderato.
Por su parte, el Inter de Milán sufrió para llevarse el triunfo de su visita al Hellas Verona, imponiéndose por 1-2 en un final agónico. Piotr Zielinski adelantó a los nerazzurri, pero los locales lograron empatar. Cuando el partido parecía destinado a las tablas, un desafortunado autogol de Frese en el tiempo de añadido (90+3') le dio la victoria al Inter, que escala a la segunda posición.
El Napoli, que comenzó la jornada como líder, no pudo pasar del empate 0-0 en su estadio ante un muy ordenado Como. Este resultado le cuesta el liderato en solitario y permite que sus perseguidores se acerquen peligrosamente.
La Juventus también tuvo una jornada positiva al remontar y vencer 1-2 a domicilio a la Cremonese. La Vecchia Signora demostró carácter para darle la vuelta al marcador y sumar tres puntos que le permiten mantenerse en la estela de los puestos de Champions League. En otro encuentro destacado, el Bologna se impuso con autoridad por 1-3 en su visita al Parma, con un doblete de Castro, consolidándose en la parte alta.
La crisis de la Fiorentina se agudiza tras caer 0-1 en casa contra el Lecce, sumando una nueva jornada sin conocer la victoria y hundiéndose en la zona de descenso. El Torino y el Pisa protagonizaron un vibrante empate 2-2, mientras que el Udinese consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre el Atalanta.
A falta de los partidos del lunes entre Sassuolo-Genoa y Lazio-Cagliari, la clasificación queda al rojo vivo.