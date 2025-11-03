Por su parte, el Inter de Milán sufrió para llevarse el triunfo de su visita al Hellas Verona, imponiéndose por 1-2 en un final agónico. Piotr Zielinski adelantó a los nerazzurri, pero los locales lograron empatar. Cuando el partido parecía destinado a las tablas, un desafortunado autogol de Frese en el tiempo de añadido (90+3') le dio la victoria al Inter, que escala a la segunda posición.

El Napoli, que comenzó la jornada como líder, no pudo pasar del empate 0-0 en su estadio ante un muy ordenado Como. Este resultado le cuesta el liderato en solitario y permite que sus perseguidores se acerquen peligrosamente.

La Juventus también tuvo una jornada positiva al remontar y vencer 1-2 a domicilio a la Cremonese. La Vecchia Signora demostró carácter para darle la vuelta al marcador y sumar tres puntos que le permiten mantenerse en la estela de los puestos de Champions League. En otro encuentro destacado, el Bologna se impuso con autoridad por 1-3 en su visita al Parma, con un doblete de Castro, consolidándose en la parte alta.

La crisis de la Fiorentina se agudiza tras caer 0-1 en casa contra el Lecce, sumando una nueva jornada sin conocer la victoria y hundiéndose en la zona de descenso. El Torino y el Pisa protagonizaron un vibrante empate 2-2, mientras que el Udinese consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre el Atalanta.

A falta de los partidos del lunes entre Sassuolo-Genoa y Lazio-Cagliari, la clasificación queda al rojo vivo.