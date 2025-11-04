Córdoba recibe los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe

El departamento de Córdoba, Colombia, se convirtió desde este domingo 2 de noviembre de 2025 en el epicentro del deporte escolar al albergar la inauguración de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, un evento multideportivo que reúne a más de 1.300 atletas de entre 15 y 17 años procedentes de nueve países de la región, con el objetivo de fomentar la integración y mostrar el talento joven del continente.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Estadio de Béisbol 18 de junio de Montería, ante más de 3.000 asistentes que ovacionaron el desfile de las delegaciones de Aruba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela y el país anfitrión, Colombia.

Durante el acto protocolario, la ministra del Deporte, Patricia Duque, destacó que el evento es un símbolo de integración regional y agradeció la calidez del pueblo cordobés. Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, resaltó la importancia de proyectar al departamento como un referente del deporte escolar.

El evento, que se extenderá por nueve días, contó con un componente artístico y cultural que exaltó los ritmos tradicionales del Caribe colombiano. Uno de los momentos más simbólicos fue el encendido del pebetero, que tuvo como protagonista al excampeón mundial de boxeo y gloria del deporte colombiano, Miguel "Happy" Lora.

La organización de estas justas deportivas cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, que realizó una inversión de 12.000 millones de pesos para su realización, reforzando el mensaje de que "el deporte transforma e inspira".