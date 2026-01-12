Piloto explica detalles clave del accidente en el que murió Yeison Jiménez

El accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a varios integrantes de su equipo de trabajo, continúa generando conmoción y múltiples interrogantes sobre lo ocurrido durante los minutos posteriores al despegue de la aeronave. Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si el siniestro estuvo relacionado con fallas técnicas, errores humanos o una combinación de ambos factores.
El hecho ocurrió el 10 de enero de 2026, en una zona rural ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, poco después de que el avión despegara del Aeródromo Juan José Rondón.
Además de Yeison Jiménez, en el accidente fallecieron el capitán Hernando Torres, quien estaba a cargo del vuelo, y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, todos integrantes del equipo cercano del artista.
Le puede interesar: Medicina Legal continúa necropsias por accidente de Yeison Jiménez
Las autoridades confirmaron que Óscar Marín, oriundo de Victoria, Caldas, se desempeñaba como asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, natural de Manzanares, era su representante artístico.
Qué se sabe del vuelo y los minutos previos al impacto
La aeronave involucrada fue una Piper Navajo, matrícula N325FA, un avión bimotor que, según los reportes preliminares, logró mantenerse en el aire entre tres y cinco minutos después del despegue.
De acuerdo con declaraciones del coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, el avión realizó un viraje inesperado antes de precipitarse contra el terreno aledaño.
“La aeronave logra despegar, vuela unos minutos, se presenta un viraje y posteriormente ocurre la colisión”, explicó el funcionario.
La alerta ‘BAD PRB’ y las dudas sobre una posible falla técnica
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es un video publicado en redes sociales por Weisman Mora, grabado antes del despegue, en el que se observa al capitán Hernando Torres revisando su teléfono celular. En la cabina aparece una alerta con el mensaje “BAD PRB”, abreviatura de Bad Probe (sonda defectuosa).
Esta advertencia abrió el debate sobre una posible falla en sensores o sistemas de medición de la aeronave, lo que llevó a consultar a un piloto comercial, quien pidió mantener su identidad en reserva y ofreció una explicación técnica general sobre lo observado.
¿Qué significa realmente la alerta según expertos en aviación?
Un piloto comercial explicó a KienyKe.com que la Piper Navajo combina instrumentos análogos tradicionales con algunos sistemas digitales, como el Altitude Management System, utilizado para seleccionar altitudes de ascenso, descenso o crucero.
Según el experto, este sistema no representa una falla por sí mismo, ya que utiliza luces rojas para indicar la altitud seleccionada y no una emergencia.
Además, aclaró que el panel verdaderamente crítico es el Warning and Caution Panel, donde las luces rojas indican acciones inmediatas y las luces ámbar requieren atención, pero no representan una emergencia urgente.
“En las imágenes disponibles, ese panel aparece completamente apagado, lo que indicaría que, en ese momento, no había ninguna falla crítica reportada por los sistemas”, señaló.
¿La alerta ‘BAD PRB’ compromete el despegue?
Sobre el mensaje BAD PRB, el piloto explicó que podría estar relacionado con una lectura incorrecta de un sensor de presión del motor, conocido como Battery Pressure Ratio, encargado de enviar información para el monitoreo del rendimiento, pero no es una referencia primaria de potencia, como ocurre en aeronaves tipo jet.
Este tipo de alerta puede deberse a múltiples causas, entre ellas:
- Fallas del sensor
- Problemas de cableado
- Líneas de presión defectuosas
- Lecturas inválidas momentáneas
“No necesariamente implica que el motor no esté entregando potencia adecuada para el despegue”, precisó el experto.
También le puede interesar: Así fue como el Campín se llenó de música y velas por Yeison Jiménez
La Aeronáutica Civil continúa recopilando información técnica, registros de vuelo y análisis de los restos de la aeronave para establecer con precisión qué ocurrió en los minutos finales.
Mientras tanto, el país permanece atento a los resultados oficiales que permitan esclarecer las causas del trágico accidente aéreo que enlutó a la música popular colombiana y cobró la vida de seis personas.