Piloto explica detalles clave del accidente en el que murió Yeison Jiménez

El accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a varios integrantes de su equipo de trabajo, continúa generando conmoción y múltiples interrogantes sobre lo ocurrido durante los minutos posteriores al despegue de la aeronave. Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si el siniestro estuvo relacionado con fallas técnicas, errores humanos o una combinación de ambos factores.

El hecho ocurrió el 10 de enero de 2026, en una zona rural ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, poco después de que el avión despegara del Aeródromo Juan José Rondón.

Además de Yeison Jiménez, en el accidente fallecieron el capitán Hernando Torres, quien estaba a cargo del vuelo, y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, todos integrantes del equipo cercano del artista.

Las autoridades confirmaron que Óscar Marín, oriundo de Victoria, Caldas, se desempeñaba como asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, natural de Manzanares, era su representante artístico.

Qué se sabe del vuelo y los minutos previos al impacto

La aeronave involucrada fue una Piper Navajo, matrícula N325FA, un avión bimotor que, según los reportes preliminares, logró mantenerse en el aire entre tres y cinco minutos después del despegue.

De acuerdo con declaraciones del coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, el avión realizó un viraje inesperado antes de precipitarse contra el terreno aledaño.

“La aeronave logra despegar, vuela unos minutos, se presenta un viraje y posteriormente ocurre la colisión”, explicó el funcionario.

La alerta ‘BAD PRB’ y las dudas sobre una posible falla técnica

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es un video publicado en redes sociales por Weisman Mora, grabado antes del despegue, en el que se observa al capitán Hernando Torres revisando su teléfono celular. En la cabina aparece una alerta con el mensaje “BAD PRB”, abreviatura de Bad Probe (sonda defectuosa).