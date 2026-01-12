Procuraduría activa plan para proteger las elecciones en 2026

Con el regreso de millones de colombianos a sus hogares tras el último puente festivo, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha este lunes la primera gran jornada nacional de sensibilización sobre la Paz Electoral, una estrategia que busca blindar el proceso electoral de 2026 y garantizar elecciones libres, seguras, transparentes y respetadas por todos los actores políticos y ciudadanos.

Desde tempranas horas, equipos de la Procuraduría se desplegaron en los principales ingresos vehiculares de las ciudades capitales, donde entregaron mensajes impresos e invitaron a la ciudadanía a asumir un compromiso activo con la defensa de la democracia. La iniciativa apunta a recordar que cada voto cuenta y que la participación responsable fortalece las instituciones del país.

Un año decisivo con tres jornadas electorales

El 2026 será un año clave para la democracia colombiana. Los ciudadanos acudirán a las urnas en tres fechas determinantes:

8 de marzo , para elegir senadores, representantes a la Cámara y candidatos presidenciales de algunos partidos.



31 de mayo , para la primera vuelta presidencial .



21 de junio , fecha prevista para una segunda vuelta presidencial , si así se requiere.



Ante este panorama, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ha liderado una cruzada institucional para garantizar que el calendario electoral se cumpla conforme a la ley y que los resultados sean respetados sin cuestionamientos indebidos.

Defensa del voto y fortalecimiento institucional

La estrategia de Paz Electoral surgió en medio de crecientes versiones sobre posibles riesgos para el proceso electoral. Incluso el registrador nacional, Hernán Penagos, reconoció que en distintos escenarios se le había preguntado si este año se realizarían elecciones.

Frente a ese contexto, el procurador Eljach asumió como prioridad constitucional la defensa del orden democrático, estableciendo principios claros: elecciones libres, seguras, oportunas, conscientes y con pleno respeto por la voluntad popular. Desde finales de 2025, ha recorrido el país promoviendo este mensaje ante diversos sectores de la sociedad.

Alianza entre órganos de control y llamado a la sociedad

Uno de los pilares de la estrategia es la alianza institucional entre la Procuraduría General, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional, entidades que, de manera conjunta, han exigido garantías plenas para los comicios.

Además, el Ministerio Público ha convocado a Fuerzas Armadas, gremios económicos, iglesias, universidades y medios de comunicación, con el objetivo de sumar voluntades en defensa de un proceso electoral íntegro. En los próximos días, Eljach retomará sus recorridos regionales, priorizando zonas que requieren mayor presencia del Estado.

Esta estrategia se mantendrá como una “cátedra pública abierta” hasta la culminación de las elecciones y la posesión de los nuevos gobernantes, con el objetivo de que Colombia transite el 2026 en un clima de calma, legitimidad institucional y respeto democrático.