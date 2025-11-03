Por su parte, el Olympique de Marsella logró tres puntos vitales en su visita al Auxerre. En un partido disputado, la calidad individual de los marselleses se impuso para asegurar la segunda plaza de la clasificación con 22 unidades, las mismas que un Lens que no cede terreno y se mantiene tercero tras superar al Lorient.

La lucha por el cuarto puesto está al rojo vivo. Lille y Mónaco, ambos con 20 puntos, no fallaron en sus respectivos compromisos. El Lille se impuso con solvencia al Angers, mientras que el Mónaco hizo lo propio contra el Paris FC, manteniendo la presión sobre los equipos de cabeza.

En otros resultados destacados de la jornada, el Olympique de Lyon tiene la oportunidad de igualar al Estrasburgo en la tabla si logra la victoria en su partido pendiente contra el Brest. El Estrasburgo, por su parte, se afianza en la séptima posición tras su victoria ante el Rennes, que se queda en la zona media.

La parte baja de la clasificación sigue muy competida, donde cada punto es crucial para evitar las plazas de descenso en una liga que demuestra, jornada a jornada, una gran igualdad en la mayoría de sus frentes.