La Selección Colombia Sub-17 afronta un nuevo desafío internacional en el Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebra del 3 al 27 de noviembre en Catar, con sede principal en el moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, a pocos kilómetros de Doha. Esta edición es histórica, al reunir 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro, consolidándose como el formato más amplio en la historia del certamen juvenil.

Una selección con impulso continental

Dirigida por Fredy Hurtado, la tricolor aterriza en la Copa del Mundo con el impulso de su destacado papel en el Sudamericano Sub-17, donde terminó subcampeona tras disputar la final frente a Brasil. La expectativa es alta, motivada también por el precedente reciente de la Sub-20, que alcanzó medalla mundialista en Chile.

Entre los nombres llamados a brillar destacan Santiago Londoño González (Envigado FC), potente delantero, y Cristian Camilo Orozco Valdés (Fortaleza CEIF), capitán del equipo y nuevo fichaje del Manchester United, figura que simboliza la proyección internacional del talento nacional.

Debut de batalla: Colombia 1–1 Alemania

La selección Colombia Sub-17 hizo su estreno en el Mundial frente a Alemania, vigente campeona del mundo en la categoría. Aunque el inicio fue adverso, el equipo cafetero mostró carácter para igualar el marcador y debutar con un valioso 1-1 en el Grupo G.

El compromiso tuvo un arranque inesperado: Toni Langsteiner puso el 1-0 para los alemanes apenas en el primer minuto de juego, golpe que obligó a los dirigidos por Hurtado a reaccionar de inmediato. Colombia debió esforzarse al máximo para reorganizar sus líneas y recuperar presencia en el campo.

Con el paso de los minutos, la tricolor comenzó a generar aproximaciones claras que les devolvieron confianza. Ese empuje ofensivo resultó determinante para evitar que el marcador se ampliara. El cierre del primer tiempo mostró a Colombia más firme, atacando y encontrando sensaciones positivas para encarar la segunda mitad.

La insistencia tuvo recompensa: Colombia alcanzó el empate 1-1, resultado que les permite mantenerse en la pelea por la clasificación y superar al rival más exigente del grupo. Con el ‘coco’ superado, la selección se enfoca ahora en sus próximos duelos por la fase de grupos.