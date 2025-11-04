Mauricio Cárdenas retó a Iván Cepeda a sostener un debate con polígrafo

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas lanzó un inusual reto al senador Iván Cepeda, quien fue confirmado como aspirante del Pacto Histórico a la Presidencia de la República en 2026. Cárdenas lo invitó a participar en un debate acompañado de una prueba de polígrafo, con el fin de “demostrarle al país quién dice la verdad”.

El exministro de Hacienda aseguró que Colombia “necesita una política con ética, transparencia y responsabilidad”, y criticó a Cepeda por haber anunciado que no asistirá a debates entre candidatos presidenciales. “Es momento de que le diga al país honestamente si piensa hacer lo mismo que Petro hace cuatro años, cuando le mintió al país”, expresó.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Cárdenas insistió en que los debates son el espacio para responder las preguntas difíciles que los colombianos quieren escuchar. “Si está dispuesto a decir la verdad, lo reto públicamente a una prueba de polígrafo. No más mentiras”, enfatizó.

El precandidato recordó que en la campaña de Gustavo Petro “hubo promesas y hechos que luego se demostraron falsos” y cuestionó si el Pacto Histórico “seguirá ese mismo camino”. También pidió que el intercambio sea respetuoso y centrado en propuestas, sin descalificaciones personales.

Por su parte, Iván Cepeda reiteró recientemente que no participará en debates de precandidatos, asegurando que su prioridad será discutir ideas y no ataques personales. Sin embargo, la propuesta de Cárdenas ha generado reacciones entre otros aspirantes, como Daniel Palacios, quien también cuestionó la decisión de Cepeda y pidió que “dé la cara al país”.