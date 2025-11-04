Inicio
Política

Mauricio Cárdenas retó a Iván Cepeda a sostener un debate con polígrafo

Mar, 04/11/2025 - 12:29
El precandidato presidencial propuso a Iván Cepeda un debate acompañado de detector de mentiras, tras su designación como aspirante del Pacto Histórico en 2026.
Mauricio Cárdenas e Iván Cepeda.
Créditos:
EFE.

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas lanzó un inusual reto al senador Iván Cepeda, quien fue confirmado como aspirante del Pacto Histórico a la Presidencia de la República en 2026. Cárdenas lo invitó a participar en un debate acompañado de una prueba de polígrafo, con el fin de “demostrarle al país quién dice la verdad”.

El exministro de Hacienda aseguró que Colombia “necesita una política con ética, transparencia y responsabilidad”, y criticó a Cepeda por haber anunciado que no asistirá a debates entre candidatos presidenciales. “Es momento de que le diga al país honestamente si piensa hacer lo mismo que Petro hace cuatro años, cuando le mintió al país”, expresó.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Cárdenas insistió en que los debates son el espacio para responder las preguntas difíciles que los colombianos quieren escuchar. “Si está dispuesto a decir la verdad, lo reto públicamente a una prueba de polígrafo. No más mentiras”, enfatizó.

El precandidato recordó que en la campaña de Gustavo Petro “hubo promesas y hechos que luego se demostraron falsos” y cuestionó si el Pacto Histórico “seguirá ese mismo camino”. También pidió que el intercambio sea respetuoso y centrado en propuestas, sin descalificaciones personales.

Por su parte, Iván Cepeda reiteró recientemente que no participará en debates de precandidatos, asegurando que su prioridad será discutir ideas y no ataques personales. Sin embargo, la propuesta de Cárdenas ha generado reacciones entre otros aspirantes, como Daniel Palacios, quien también cuestionó la decisión de Cepeda y pidió que “dé la cara al país”.

Creado Por
Sandra Vargas
Iván Cepeda
Mauricio Cárdenas
Elecciones 2026
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Análisis: ¿Qué pasaría si X bloquea la cuenta de Petro?
Presidente Gustavo Petro
El escenario de un cierre forzado plantea interrogantes sobre la comunicación presidencial y los límites de las plataformas digitales.
Mundo
Más de 240 palestinos muertos en Gaza pese al cese al fuego
Desde el 10 de octubre, 240 palestinos han muerto y 607 han resultado heridos.
Desde el 10 de octubre, 240 palestinos han muerto y 607 han resultado heridos en Gaza, pese al cese al fuego. Israel concentra ataques en la “línea amarilla”.
Entretenimiento
Las crudas confesiones de Raúl Ocampo sobre los últimos días de su novia
Raúl Ocampo habla sobre Alejandra Villafañe
Raúl Ocampo estuvo de invitado en el pódcast de Juan Pablo Raba y recordó uno de los momentos más difíciles con su pareja, Alejandra Villafañe.
Deportes
Colombia empata 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17
Mundial Sub-17 Catar 2025.
Colombia debutó 1-1 ante Alemania en el Mundial Sub-17 Catar 2025. La tricolor mostró carácter tras un inicio adverso y sigue firme en el Grupo G.
Kien Opina