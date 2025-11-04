Rodrigo Londoño insta a Petro a pedir a la ONU restablecer verificación de paz

Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y firmante del acuerdo final de paz, dirigió una carta al presidente Gustavo Petro en la que expresa su preocupación por los recientes cambios aprobados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al mandato de la Misión de Verificación en Colombia.

El excomandante de las Farc señaló que la nueva resolución, adoptada el 31 de octubre, aunque reafirma el compromiso de la ONU con la consolidación de la paz en Colombia, elimina del monitoreo internacional los componentes de Justicia para la Paz y el Capítulo Étnico, aspectos que considera esenciales para el cumplimiento integral del Acuerdo.

“Lamentamos que el componente de justicia para la Paz y el Capítulo Étnico ya no serán verificados por la Misión, precisamente en momentos en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha entrado en la etapa sancionatoria”, expresó Londoño en la misiva.

Lea aquí: Galán propone a Mauricio Gaona liderar lista al Senado en 2026

Solicitud de gestión conjunta ante la ONU

En la carta, Londoño propone que tanto el Gobierno como el partido Comunes, en calidad de partes firmantes del Acuerdo, eleven de manera conjunta una solicitud ante el Secretario General de la ONU y la Presidencia del Consejo de Seguridad para que el mandato de la Misión de Verificación sea ampliado.

El objetivo sería que el organismo internacional pueda acompañar y verificar el cumplimiento de las sanciones propias que profiera el Tribunal para la Paz, tal como lo establece el punto de justicia del acuerdo final.

“Este componente es fundamental para el éxito de un acuerdo que ha sido considerado un hito mundial y ejemplo a seguir en la resolución pacífica de conflictos. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional”, escribió Londoño.

El exlíder guerrillero destacó la importancia del respaldo que la comunidad internacional, y en particular las Naciones Unidas, han brindado a Colombia durante la implementación del proceso de paz. Según Londoño, este acompañamiento ha sido clave para consolidar los logros alcanzados y enfrentar los desafíos que persisten en materia de seguridad, justicia y desarrollo rural.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella presentó sus banderas de campaña

“Nos congratulamos por la resolución donde se reafirma el compromiso de apoyar a Colombia en el establecimiento de la paz, la justicia y la seguridad, rescatando el valor y la importancia del Acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la insurgencia”, señaló.

Finalmente, Londoño manifestó su disposición a reunirse con el presidente Petro “cuando lo considere pertinente” para ampliar los argumentos de su solicitud y avanzar en la gestión diplomática necesaria ante las Naciones Unidas.