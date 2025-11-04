Un total de 240 palestinos han sido asesinados en la Franja de Gaza desde el inicio del cese al fuego declarado el 10 de octubre, según el informe más reciente del Ministerio de Sanidad gazatí, publicado este martes.

El reporte indica que tres cuerpos ingresaron a hospitales durante la jornada del lunes, junto a otro cadáver recuperado bajo los escombros. Además, se registraron siete personas heridas durante nuevos ataques israelíes.

De acuerdo con las autoridades sanitarias locales, desde la entrada en vigor del alto al fuego, 607 personas han resultado heridas, mientras que 511 cadáveres han sido recuperados entre los restos de edificaciones destruidas.

Víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí

El Ministerio de Sanidad gazatí también actualizó las cifras acumuladas desde el comienzo de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023. Hasta la fecha, los ataques han dejado un total de 68.872 muertos y 170.677 heridos.

Según las estadísticas oficiales, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, lo que acentúa el impacto humanitario de esta escalada bélica sobre la población civil.

Ataques recientes en la ‘línea amarilla’

En las últimas tres semanas, gran parte de las acciones militares se han concentrado cerca de la llamada “línea amarilla”, una franja imaginaria —en ocasiones marcada con bloques de hormigón pintados— que delimita el área de retirada parcial del Ejército israelí tras la primera fase del cese al fuego.