Inicio
Mundo

Trump anuncia ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México

Vie, 09/01/2026 - 12:53
El presidente de Estados Unidos aseguró que su Gobierno iniciará operaciones en tierra contra organizaciones criminales que, según dijo, controlan amplias zonas de México.
Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington (EE.UU.).
Créditos:
EFE/ @WhiteHouse

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques "en tierra" contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México".

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo".

"Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 ó 300.000 personas en nuestro país cada año", añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos.

Mundo
Estados Unidos
México
Donald Trump
Claudia Sheinbaum
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Ideam desmiente información sobre una supuesta “tormenta negra” en Colombia
Tormenta eléctrica
La entidad aclaró que no ha emitido comunicados ni alertas sobre fenómenos extremos para el fin de semana y calificó la información que circula en redes como falsa y sin sustento científico.
Colombia
Trump confirma reunión con Petro en la Casa Blanca en febrero
Donald Trump y Gustavo Petro
El presidente de Estados Unidos anunció que espera recibir a su homólogo colombiano en Washington durante la primera semana de febrero, en medio de tensiones por el narcotráfico y la relación bilateral.
Mundo
Sheinbaum buscará diálogo con Trump tras amenaza de ataques contra cárteles
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en la ciudad de Acapulco (México). Sheinbaum señaló que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que va a "empezar a atacar por tierra" a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar "matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.
La presidenta de México dijo que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense tras los comentarios de Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra organizaciones del narcotráfico.
Mundo
Trump anuncia ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México
Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington (EE.UU.).
El presidente de Estados Unidos aseguró que su Gobierno iniciará operaciones en tierra contra organizaciones criminales que, según dijo, controlan amplias zonas de México.