Inicio
Mundo

Salario mínimo en Latinoamérica 2026: ¿cuánto es en cada país?

Vie, 09/01/2026 - 11:47
Uruguay, Chile y Colombia lideran. México y Brasil ajustan. Argentina pierde poder de compra. La informalidad sigue como factor común.
Salario mínimo en Latinoamérica 2026: ¿cuánto es en cada país?
Créditos:
Archivo

El salario mínimo en Latinoamérica arrancó 2026 con un promedio cercano a los 400 dólares mensuales. La cifra, sin embargo, es un promedio que esconde realidades muy distintas: hay países por encima de los 550 dólares y otros con ingresos mínimos que, en la práctica, no alcanzan para cubrir lo básico. Además, en buena parte de la región pesa un problema constante: la informalidad, es decir, trabajadores que no reciben el mínimo legal porque están por fuera de la contratación formal.

Los más altos: Uruguay, Chile y Colombia

Entre los mínimos más elevados aparece Uruguay, con un ingreso que llegará a unos 620 dólares tras un aumento total del 7,54 % en dos tramos. Chile se ubica cerca, con 598 dólares, luego de un ciclo de incrementos iniciado en 2022. En Colombia, el ajuste fue de 23,7 % y llevó el mínimo a 535 dólares al incluir el subsidio de transporte, uno de los mayores aumentos en décadas. El Gobierno lo presenta como avance social, mientras algunos economistas advierten posibles efectos en inflación y empleo.

Ajustes relevantes: México y Brasil

En México, el salario mínimo diario subió a 17,58 dólares a nivel general y a 24,61 dólares en la frontera norte. El alza beneficiará a 8,5 millones de trabajadores, pero también implica mayores costos para empresas al recalcular prestaciones y aportes. En Brasil, el salario mínimo aumentó 6,79 % hasta unos 295 dólares mensuales. Aunque el ajuste influye en pensiones y beneficios sociales para cerca de un tercio de la población, sigue lejos del costo de la canasta básica familiar, estimada en alrededor de 1.290 dólares.

Presiones y rezagos: Argentina y otros países

El caso más crítico es Argentina: el salario mínimo ronda los 228 dólares en enero, definido por decreto tras no lograr acuerdos. Un informe de la CTA reportó una caída real del 35,2 % en el poder de compra desde el inicio del actual Gobierno, con ajustes por debajo de la inflación. En Perú, el mínimo permanece en 334,5 dólares; en Paraguay, es 437,42 dólares, pero con descuentos que lo dejan cerca de 392,14 dólares. República Dominicana avanza con un alza escalonada del 20 %, con mínimos diferenciados por tamaño de empresa.

Los extremos: Venezuela y Cuba

Los casos más severos siguen siendo Venezuela y Cuba. En Venezuela, el mínimo está congelado desde 2022 en unos 0,40 dólares mensuales, con bonos que no cuentan para prestaciones. En Cuba, el ingreso mínimo equivale a alrededor de 5 dólares, con poder de compra muy limitado.

Para 2026, la discusión de fondo seguirá en cómo mejorar el ingreso real sin golpear el empleo formal ni las cuentas públicas, en economías donde el costo de vida sube más rápido de lo que muchos salarios alcanzan.

Creado Por
Agencia EFE
salario mínimo
América latina
Colombia
México
Argentina
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Ideam desmiente información sobre una supuesta “tormenta negra” en Colombia
Tormenta eléctrica
La entidad aclaró que no ha emitido comunicados ni alertas sobre fenómenos extremos para el fin de semana y calificó la información que circula en redes como falsa y sin sustento científico.
Colombia
Trump confirma reunión con Petro en la Casa Blanca en febrero
Donald Trump y Gustavo Petro
El presidente de Estados Unidos anunció que espera recibir a su homólogo colombiano en Washington durante la primera semana de febrero, en medio de tensiones por el narcotráfico y la relación bilateral.
Mundo
Sheinbaum buscará diálogo con Trump tras amenaza de ataques contra cárteles
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en la ciudad de Acapulco (México). Sheinbaum señaló que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que va a "empezar a atacar por tierra" a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar "matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.
La presidenta de México dijo que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense tras los comentarios de Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra organizaciones del narcotráfico.
Mundo
Trump anuncia ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México
Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington (EE.UU.).
El presidente de Estados Unidos aseguró que su Gobierno iniciará operaciones en tierra contra organizaciones criminales que, según dijo, controlan amplias zonas de México.