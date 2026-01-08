Inicio
Mundo

ONU: Latinoamérica y Caribe crecerán 2,3% en 2026 y 2,5% en 2027

Jue, 08/01/2026 - 13:58
La ONU subió su pronóstico a 2,3% en 2026, pero anticipa brechas por país y más riesgos externos, con aranceles y poco margen fiscal.
El 2,3% que proyecta la ONU y la brecha entre países en 2026
Créditos:
Prensa de las Naciones Unidas

Latinoamérica y el Caribe crecerán 2,3 % en 2026 y 2,5 % en 2027, aunque con una evolución heterogénea entre países, condicionada por restricciones fiscales internas y por un entorno externo más adverso, según el informe “Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026” de Naciones Unidas (ONU).

La ONU elevó en una décima su previsión para 2026 (hasta 2,3 %) frente al reporte anterior, y mejoró en cuatro décimas la proyección de 2025, hasta 2,4 %. Para 2027, anticipa un repunte hasta 2,5 %, impulsado por el consumo privado y una recuperación gradual de la inversión.

Panorama regional y principales riesgos

El documento señala que las perspectivas de corto plazo se mantienen, en general, resilientes, apoyadas en un consumo firme, mejores condiciones financieras durante 2025 y precios de materias primas relativamente estables. Sin embargo, advierte sobre riesgos a la baja ante una posible desaceleración en los principales socios comerciales, un eventual endurecimiento de las condiciones financieras globales y un clima de elevada incertidumbre, en particular por los nuevos aranceles y cambios migratorios de Estados Unidos.

En el Caribe (sin incluir a Guyana), el crecimiento se mantendrá contenido en torno al 1,6 % en 2026, ligeramente por debajo de 2025, por altos niveles de deuda y una alta vulnerabilidad climática. En contraste, Guyana seguiría registrando un crecimiento fuerte gracias al auge petrolero.

La ONU también proyecta expansiones superiores al 3,5 % en 2026 para Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay, respaldadas por el consumo interno y la inversión.

Brasil, México y Argentina: motores y contrastes; inflación y empleo

En Brasil, el crecimiento se moderaría desde un estimado de 2,5 % en 2025 hasta 2 % en 2026, aún por encima del promedio histórico de 1,4 % registrado entre 2010 y 2019. La ONU atribuye la desaceleración a los efectos rezagados del endurecimiento monetario —con tasas de interés en máximos de varias décadas— y al impacto de aranceles estadounidenses de hasta 50 % sobre algunas importaciones brasileñas. Aun así, el impacto global sería limitado, dado que Estados Unidos absorbe cerca del 12 % de las exportaciones del país, mientras que una política fiscal moderadamente expansiva amortiguaría el freno en la principal economía de la región.

En México, la economía mostró resiliencia en 2025 pese a posturas macroeconómicas restrictivas y a la volatilidad arancelaria de Estados Unidos. El crecimiento del PIB pasaría de un estimado de 0,4 % en 2025 a 1,3 % en 2026, apoyado en la recuperación de la inversión y el consumo privado, si las políticas fiscal y monetaria resultan más favorables. Entre los riesgos, el informe menciona una eventual reimposición de aranceles a exportaciones fuera del T-MEC y la persistente incertidumbre sobre el futuro de ese pacto comercial.

Para Argentina, la ONU prevé que el crecimiento se modere tras el rebote del 4,3 % previsto para 2025, hasta 3,8 % en 2026. El reporte destaca la estabilización macroeconómica lograda con un programa de consolidación fiscal, unificación cambiaria y política monetaria restrictiva, aunque con un costo social elevado. En inflación, señala que, tras superar el 250 % en 2024, se redujo a alrededor de 31,3 % en octubre de 2025, aunque sigue siendo alta.

En el frente de precios, la inflación regional continuaría desacelerándose, pero más lentamente: la ONU espera 4 % en 2026, frente a 4,5 % proyectado para 2025. Dos tercios de los países registraron descensos inflacionarios en 2025, con avances notables en Argentina, Cuba y Surinam. No obstante, retornar a rangos objetivo ha sido más difícil en economías como Brasil y Colombia, donde la inflación subyacente permanece elevada.

El mercado laboral se mantuvo relativamente estable. En 2025, el desempleo cayó o se mantuvo bajo en Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. En Brasil, la tasa de desempleo descendió a 5,6 % en agosto de 2025, el nivel más bajo en varias décadas. Aun así, países como Ecuador, Paraguay y Perú no han recuperado plenamente la participación laboral previa a la pandemia.

Finalmente, el informe subraya que el limitado margen fiscal y monetario sigue restringiendo la capacidad de los gobiernos para impulsar el crecimiento. Aunque la deuda pública regional bajó de 76,1 % del PIB en 2020 a un estimado de 70,7 % en 2025, los niveles continúan elevados y los costes por intereses superan el 5 % del PIB regional.

 

Creado Por
Agencia EFE
ONU
América latina
Economía
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
EE. UU. detalla su plan de tres etapas para transformar Venezuela
Marco Rubio explicó ante el Congreso de EE. UU. las tres fases del plan para Venezuela.
Marco Rubio explicó ante el Congreso de EE. UU. las tres fases del plan para Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
Mundo
ONU: Latinoamérica y Caribe crecerán 2,3% en 2026 y 2,5% en 2027
El 2,3% que proyecta la ONU y la brecha entre países en 2026
La ONU subió su pronóstico a 2,3% en 2026, pero anticipa brechas por país y más riesgos externos, con aranceles y poco margen fiscal.
Entretenimiento
Quién es Valentino Lázaro, el nuevo habitante de La Casa de los Famosos 3
La Casa de los Famosos Colombia 3 reveló a su nuevo integrante
La Casa de los Famosos Colombia 3 reveló a su nuevo integrante: el influencer Valentino Lázaro, una de las figuras más polémicas del momento.
Política
Delcy Rodríguez visitará Bogotá para reunirse con Gustavo Petro
Delcy Rodríguez visitará Bogotá para reunirse con Gustavo Petro
Presidencia confirmó visita de Delcy Rodríguez a Casa de Nariño y dio detalles de la llamada Petro-Trump y la agenda con Washington.