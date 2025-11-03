Inicio
Abelardo de la Espriella presentó sus banderas de campaña

Lun, 03/11/2025 - 21:48
Durante la Gran Convención Nacional de Defensores de la Patria, el precandidato presidencial presentó su carta de navegación con una apuesta por la seguridad y el desarrollo nacional.
El precandidato a la presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, habla durante la Gran Convención de Defensores de la Patria este lunes, en Bogotá
EFE/ Carlos Ortega

Durante la Gran Convención Nacional de Defensores de la Patria, que reunió a más de 15.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella dio a conocer los pilares que orientarán su proyecto político, enfocado en seguridad, desarrollo, libertad y progreso como ejes de su propuesta para el país.

“Vamos a reconquistar lo más importante que tiene un país: el sentido común. De esta carta de navegación, mi querida Colombia, lo que hoy les presento es un compromiso sagrado e ineludible de un hombre que siempre ha honrado su palabra y que ha materializado todos sus sueños”, expresó De La Espriella.

El abogado señaló que su propósito es inspirar un proceso de transformación social que devuelva la esperanza a los ciudadanos.

“Hacer grande a Colombia es convertir el dolor en fuerza, la división en unidad y la incertidumbre en destino. Firmes por la patria, para llevar a Colombia por la senda de la seguridad, el desarrollo, la libertad y el progreso; de ser grandes de verdad, porque Colombia lo merece”, agregó.

Una carta de navegación basada en valores

De La Espriella reiteró que su incursión en la política obedece a una convicción profunda y no a una ambición personal.

“Siempre sostuve que solo me metería en política si la patria estuviera en peligro extremo. Dios me mostró que ese momento había llegado, di el paso decidido y estoy aquí con ustedes, librando una batalla que no solo es política, sino también moral y espiritual”, afirmó.

En su intervención, hizo un diagnóstico del país actual, describiendo los desafíos que, a su juicio, enfrenta la nación: “Así está nuestra patria, amenazada, desangrada por la inseguridad, con territorios dominados por bandidos, una economía ficticia que se sostiene en las sombras del narcotráfico. Hambre, desempleo y un Estado corroído por la corrupción”.

El líder del movimiento Defensores de la Patria señaló que su propósito es recuperar el orden, impulsar el crecimiento económico y garantizar las libertades individuales como bases del progreso nacional.

En medio de aplausos y con la bandera tricolor ondeando entre los asistentes, De La Espriella concluyó su discurso con un llamado a la unión de los colombianos: “Hoy el que quiero hacer realidad, con todas las fuerzas de mi alma y de mi espíritu, es que Colombia sea grande como lo merece nuestra patria”.

