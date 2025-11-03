Al estilo de los grandes mítines políticos de Estados Unidos, el Movistar Arena de Bogotá fue escenario este lunes 3 de noviembre de la Gran Convención Nacional de Defensores de la Patria, encabezada por el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien reunió a más de 15.000 personas en una jornada marcada por discursos, homenajes y mensajes de respaldo ciudadano.

“Nuestro rugido es el de la unidad”, afirmó De La Espriella, al agradecer el apoyo de los asistentes y las millones de firmas recogidas durante su recorrido nacional.

El abogado destacó que su proyecto busca reivindicar los valores y la identidad del país. “Actúo por patriotismo, por amor por Colombia. Mi intención es darle a la patria el liderazgo que exige y merece”, expresó durante su intervención.

Críticas y llamados a la unidad nacional

En su discurso, De La Espriella cuestionó al actual Gobierno por “invertir los valores” y “normalizar privilegios para criminales, mientras los ciudadanos de bien reciben terribles tormentos”.

“No tengo jefes distintos a ustedes, los verdaderos patriotas. Por eso esta campaña no pide plata a nadie ni la recibe. Es autofinanciada”, señaló el precandidato, quien cerró su intervención con un llamado a la esperanza: “Hoy comienza la reconquista de Colombia”.

Invitados nacionales y homenajes

El evento contó con la participación de figuras públicas como Miguel Polo Polo, representante a la Cámara; Enrique Gómez, director de Salvación Nacional; Vivianne Morales, exfiscal General de la Nación; Lina María Garrido, representante a la Cámara; e Iván Cancino, reconocido abogado, además de miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía, entre ellos el general (r) Eduardo Zapateiro.

También participaron representantes de movimientos sociales y fundaciones, como Johana Pérez, de la fundación Animal Love, quien resaltó el compromiso del movimiento con la defensa de los animales.

Durante la jornada se rindió homenaje a los héroes caídos y a las víctimas de la violencia en Colombia, así como un tributo especial al neurocirujano Remberto Burgos, reconocido por su trabajo en favor del país.

Presencia internacional y cierre artístico

La convención tuvo mensajes de respaldo internacional del analista argentino Agustín Laje, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien criticó la política antidrogas del presidente Gustavo Petro, y el eurodiputado Alvise Pérez, quienes destacaron el liderazgo emergente del movimiento.

El reconocido conferencista mexicano Daniel Habif ofreció una intervención motivacional en la que destacó la importancia de “no rendirse ante la adversidad”, mientras la cantante Maía interpretó una versión de Aleluya que complementó el evento entre aplausos y banderas alzadas.