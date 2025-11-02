El presidente Gustavo Petro anunció que otorgará la Cruz de Boyacá, la más alta distinción del Estado colombiano, a cuatro ciudadanos palestinos a quienes calificó como “héroes de la humanidad”.

El anuncio se produjo durante una entrevista concedida a la cadena árabe Al Jazeera, en la que el mandatario respondió preguntas de varios palestinos que viven en medio del conflicto en Gaza.

Los homenajeados serán Mohamed Abu Salmiya, director del Hospital Al-Shifa; la periodista Aya Abutaqiya, quien perdió a su esposo y a uno de sus tres hijos durante los bombardeos; el artista y activista Mahmoud Zaiter, conocido como “el ministro de la felicidad” en Gaza; y Mohamed Al-Daalasa, voluntario que cuida a huérfanos y perdió a 30 miembros de su familia.

“Las personas que me han preguntado son héroes de la humanidad. Los he seguido en redes, supe de su terror, pero también de la enorme valentía que no deja que el miedo los paralice, que es lo que intenta el poder genocida”, expresó Petro.

Acto seguido, el presidente los invitó a aceptar la distinción creada por el Libertador Simón Bolívar:

“Esa medalla se la merecen ustedes. Quiero que estén en Colombia, no sé si podamos o cómo hacer para ponérsela, con el corazón de la mayoría inmensa del pueblo latinoamericano que se expresa solidario con la justicia de su lucha”, señaló.

El mandatario afirmó además que los cuatro galardonados representan un ejemplo para los jóvenes del país: “Son un gran ejemplo para las niñas y niños colombianos que quieren estudiar medicina o periodismo o ser artistas para construir felicidad”.

Emotivo momento con un niño palestino

Al cierre de la entrevista, intervino Mahmoud Abu Ajour, un niño palestino que perdió ambos brazos tras un bombardeo israelí, quien le preguntó al mandatario cómo enfrenta las presiones internacionales al defender la causa de Gaza.

Petro le respondió: “mañana estaré en Doha, de pronto nos vemos” y recordó su anterior encuentro con él en Qatar. “Estoy acostumbrado a la persecución, eso me permite resistir con tranquilidad. Mi voz se escucha en el mundo y eso es lo que Trump no quiere que suceda”, añadió el jefe de Estado.