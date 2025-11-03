Inicio
Colombia envía ayuda humanitaria a Cuba, tras el paso de Melissa

Lun, 03/11/2025 - 17:41
Desde Cartagena zarpó el buque ARC Victoria con más de 240 toneladas de asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por el huracán Melissa en Cuba.
buque ARC Victoria de la Armada de Colombia
Créditos:
UNGRD

Desde la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, zarpó hacia Cuba el buque ARC Victoria de la Armada de Colombia con más de 240 toneladas de asistencia humanitaria gestionadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como parte del apoyo del Gobierno Nacional a la isla, afectada por el paso del huracán Melissa.

La ayuda está compuesta por 54 toneladas de carga seca, entre kits de alimentos, aseo, toldillos y leche UHT, además de 56.000 galones de carga líquida que incluyen diésel, gasolina y agua. Estos insumos buscan atender las necesidades básicas de las comunidades que resultaron golpeadas por el fenómeno natural.

La tripulación del buque, integrada por 65 hombres y mujeres bajo el mando de la capitán de fragata María Ángela Fuentes, navegará durante tres días para arribar a Cuba el jueves 6 de noviembre.

La operación fue coordinada por la UNGRD, en articulación con la Cancillería, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, la Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe, la Policía Nacional con PONALSAR, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol.

“El Caribe no está solo. Este es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno del Cambio, donde todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabaja unido. Las entidades operativas son claves en el proceso logístico; el sector minero-energético aporta el combustible y el Ministerio de Agricultura la leche. Así, Colombia reafirma su compromiso y solidaridad con los pueblos del Caribe”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

El zarpe contó con la presencia del director de la UNGRD, el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño Cairo, y el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, contralmirante Carlos Hernando Oramas, quienes supervisaron la salida del buque y la coordinación logística.

Colombia
Cuba
