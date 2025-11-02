Inicio
Benedetti denuncia sobrevuelo de drones en su vivienda

Dom, 02/11/2025 - 14:12
El ministro del Interior afirmó que dos drones sobrevolaron su casa en el Atlántico y responsabilizó a presuntos actores políticos o criminales, mientras anunció denuncias formales.
Armando Benedetti, ministro del Interior
El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que en la madrugada de este domingo dos drones sobrevolaron su vivienda en el departamento del Atlántico, y anunció que interpondrá las respectivas denuncias ante las autoridades competentes.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?”, cuestionó el funcionario en sus redes sociales.

Benedetti agregó que “todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido. TODO lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el incidente ni se ha confirmado a quiénes se refería el ministro con los calificativos utilizados.

Colombia
Política
Armando Benedetti
