Cuba vivirá este martes una de las jornadas más críticas del año en materia energética, con apagones que dejarán sin electricidad a más de la mitad del país de forma simultánea, de acuerdo con previsiones de la Unión Eléctrica (UNE).

El escenario es consecuencia de la severa crisis energética que golpea a la isla desde hace más de un año, ahora agravada por el paso del huracán Melissa, que impactó el pasado miércoles la región oriental como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Daños severos en el oriente del país

Las cinco provincias orientales registran graves afectaciones, sobre todo en las líneas de distribución, aunque los bloques de generación resultaron menos comprometidos. El Gobierno advierte que la recuperación completa tomará varios días.

Solo el lunes, la UNE reportó más de 500 megavatios (MW) impactados en esas provincias.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, detalló el nivel de recuperación eléctrica por territorio:

Las Tunas: 94,5 %



Holguín: 40,5 %



Granma: 50,4 %



Guantánamo: 58,7 %



No se entregaron cifras sobre Santiago de Cuba.

Déficit de generación en el centro y oeste

La falta estructural de capacidad para producir energía continúa restringiendo el suministro. Regiones del centro y occidente, que no fueron afectadas directamente por Melissa, también sufrirán apagones durante todo el día.