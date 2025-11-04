Petro lamenta el aplazamiento de la Cumbre de las Américas

El presidente Gustavo Petro reaccionó al aplazamiento de la Cumbre de las Américas, prevista para realizarse este año en República Dominicana. A través de su cuenta en X, afirmó que la reunión “debió ser el escenario de un diálogo sincero, pragmático y constructivo”, y consideró que la decisión refleja divisiones regionales.

El evento, que debía reunir a los jefes de Estado del continente, fue postergado para 2026. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana explicó que la medida busca ampliar las consultas con los nuevos gobiernos que surjan en la región y atender los efectos de los recientes fenómenos climáticos en el Caribe.

En su comunicado, el gobierno dominicano reconoció que existen “profundas divergencias que dificultan un diálogo productivo en las Américas”, razón por la cual decidió posponer el encuentro.

Petro amplió su comentario señalando que el fracaso de la cita se debe a un intento de excluir a ciertos países.

“Es muy lamentable este fracaso del secretario de Estado Marco Rubio. Se debe a querer hacer una cumbre de las Américas excluyendo países, cegado por el odio ideológico”, escribió el mandatario.