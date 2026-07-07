Elizabeth Santamaría, primera instructora de helicóptero naval

Cada vez que Elizabeth Santamaría despega, no lo hace sola. En la cabina, entre el sonido del helicóptero, la precisión de cada maniobra y la concentración que exige una misión, también viaja una parte esencial de su vida: su familia.

Por eso su nombre clave no es una palabra cualquiera. Su tripulación la conoce como “Púrpura”, un indicativo que nació de ese vínculo profundo con los suyos y que se convirtió en una forma de llevarlos siempre cerca, incluso cuando el deber la obliga a estar lejos.

La capitán de corbeta, oriunda de Sogamoso, Boyacá, acaba de escribir una nueva página en la historia de la Aviación Naval. Se convirtió en la primera mujer calificada como Oficial Instructora de Ala Rotatoria de la Armada de Colombia, una responsabilidad que le permitirá formar y evaluar a las futuras generaciones de pilotos de helicóptero.

El logro no llegó de un día para otro. Detrás hay más de 13 años de experiencia operacional, horas de vuelo, misiones, aprendizaje, disciplina y una vida marcada por el servicio. Actualmente, Elizabeth es una de las dos mujeres piloto de ala rotatoria de la institución y la única Piloto Comandante, una posición que habla de su preparación, pero también del camino que ha abierto en un escenario exigente.

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Elegir una vida en las Fuerzas Militares también significa aprender a convivir con la distancia. En el caso de Elizabeth, esa nostalgia no la detuvo. La transformó en motor. “Púrpura” es más que un call sign: es el símbolo de lo que la sostiene en cada misión, una manera de recordar que detrás del uniforme también hay raíces, afectos y razones profundas para seguir adelante.

Ahora, su historia entra en una nueva etapa. Ser instructora de helicóptero no depende únicamente de acumular horas de vuelo. También exige criterio, liderazgo, dominio técnico y la capacidad de transmitir conocimiento a quienes apenas empiezan a recorrer ese camino.

Desde este nuevo rol, Elizabeth Santamaría no solo seguirá volando. También comenzará a dejar huella en los pilotos que custodiarán el cielo colombiano en los próximos años. Su misión será enseñar, evaluar y acompañar a nuevas tripulaciones en una labor que requiere temple, precisión y vocación.

Para ella, cada vuelo ha sido una oportunidad para aprender y crecer. Su historia deja un mensaje claro para las mujeres que sueñan con llegar a la aviación militar: sí es posible abrir camino, sostenerse con disciplina y conquistar espacios que antes parecían lejanos.

Hoy, Elizabeth Santamaría no solo hizo historia en la Armada de Colombia. También se convirtió en referente para quienes creen que los sueños se alcanzan con carácter, preparación y una fuerza interior capaz de llevarlos, literalmente, hasta el cielo.