Mientras los soldados avanzan por trochas, montañas y selvas de Colombia, una cabo tercero del Ejército observa desde una pantalla lo que ocurre varios kilómetros adelante. Su misión consiste en detectar riesgos, entregar información en tiempo real y ayudar a proteger a quienes están en el terreno. Lo extraordinario es que ninguna otra mujer suboficial había ocupado antes ese lugar.
La cabo tercero Karla Marcela Ceballos acaba de convertirse en la primera mujer suboficial operadora de Aeronaves No Tripuladas del Ejército Nacional, una capacidad estratégica que permite vigilar desde el aire zonas de interés operacional y fortalecer la seguridad de las tropas desplegadas en distintos puntos del país.
Cuando recibió la noticia, sin embargo, no pensó primero en drones, operaciones militares ni en el significado histórico de su logro. Pensó en su familia.
"Sentí una inmensa felicidad, orgullo y gratitud. Pensé en mis padres, porque recordé que algún día les prometí que se sentirían orgullosos de la hija que habían formado. También pensé en mis hermanos, porque siempre he querido ser un ejemplo para ellos", contó en entrevista con KienyKe.
Detrás de ese momento había mucho más que una certificación militar. Había horas de entrenamiento, exigencia y una meta que durante meses pareció lejana. Aquel instante cerraba una historia que había comenzado apenas dos años atrás. Aunque su trayectoria en el Ejército es corta, para ella ha sido suficiente para transformarse como militar y como persona.
"Mi trayectoria en el Ejército Nacional ha sido muy corta pero muy significativa. Esto me ha permitido crecer como militar, como líder y como ser humano. He tenido la oportunidad de enfrentar desafíos, aprender de grandes profesionales y asumir responsabilidades que me han fortalecido", explicó.
Fue durante ese proceso cuando apareció la oportunidad de especializarse en la operación de aeronaves no tripuladas. Más que aprender a manejar tecnología, Karla encontró una nueva forma de servir al país. Comprendió que detrás de cada vuelo existía una misión mucho más importante: ayudar a proteger la vida de quienes se encuentran en el terreno.
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"Me motivó la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente y aportar a las nuevas capacidades en cumplimiento de la misión institucional. Cuando conocí el impacto que tienen estas aeronaves en la protección de nuestras tropas y en la toma de decisiones operacionales, comprendí que quería ser parte de esa capacidad estratégica", afirmó.
El camino hacia esa meta estuvo lejos de ser sencillo. El proceso de selección exigía preparación física, conocimientos técnicos, capacidad de análisis y fortaleza emocional. Hubo momentos en los que la confianza se puso a prueba y en los que las dudas aparecieron con fuerza.
"La selección no fue fácil; en muchos momentos sentí miedo de no lograrlo y tuve dudas, como cualquier persona que enfrenta un gran reto. Sin embargo, nunca dejé de creer en mí, en mi preparación y en mis capacidades", recordó.
Con el tiempo entendió que la batalla más difícil no era contra los exámenes ni contra las exigencias del entrenamiento. Era contra ella misma.
"Lo más difícil fue superar mis propios límites y demostrarme que podía lograr mucho más de lo que creía. Hubo momentos de gran exigencia en los que fue necesario mantener la confianza, la concentración y la determinación", relató.
Superar ese desafío la llevó a convertirse en pionera dentro de una de las capacidades tecnológicas más importantes del Ejército Nacional. Sin embargo, cuando habla de este logro, Karla evita quedarse en el hecho de ser la primera. Lo que realmente le importa es el mensaje que puede dejar para quienes vienen detrás.
"Más que ser la primera, mi mayor satisfacción sería que este logro motive a muchas otras mujeres a creer en sí mismas y a perseguir sus sueños sin miedo. Quiero que entiendan que el talento, la disciplina y la preparación no tienen género", aseguró.
Ahora tendrá una responsabilidad que exige precisión y criterio. Su trabajo consistirá en observar desde el aire, identificar riesgos y entregar información que permita anticipar amenazas y fortalecer la seguridad de las tropas.
"Ser sus ojos desde el aire significa proporcionar información precisa y oportuna que permita anticipar riesgos, fortalecer la seguridad y apoyar la toma de decisiones. Saber que nuestro trabajo puede contribuir a proteger la vida de nuestros soldados es un compromiso que asumo con respeto, profesionalismo y total sentido del deber", explicó.
Esa labor tendrá una relevancia especial durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. Las aeronaves no tripuladas apoyarán las tareas de observación y monitoreo para contribuir al desarrollo seguro de la jornada democrática. "Nuestro compromiso es apoyar a las autoridades mediante información oportuna que fortalezca la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos", señaló.
Al final de la conversación, Karla vuelve al mismo lugar del que partió: los sueños. Habla de disciplina, de perseverancia y de la importancia de seguir adelante incluso cuando aparecen las dudas. Por eso, cuando se le pregunta qué mensaje les daría a las niñas y jóvenes que hoy ven en ella un ejemplo, responde sin vacilar:
"Quiero decirles que nunca dejen de soñar, porque los sueños son el comienzo de los grandes logros. Hoy puedo decir que uno de mis sueños se hizo realidad y quiero que sepan que nada es imposible cuando se trabaja con amor, disciplina y pasión. Los sueños sí se cumplen para quienes tienen el valor de luchar por ellos".
Hace apenas dos años era una joven que comenzaba su carrera militar. Hoy observa caminos, montañas, poblaciones y corredores estratégicos del país desde una pantalla. Desde allí ayuda a proteger a quienes patrullan el territorio nacional y se convirtió en la primera mujer suboficial en ocupar ese lugar. Uno que, hasta ahora, ninguna otra había alcanzado dentro del Ejército Nacional.