La cantante de música popular Jenny López atraviesa un difícil momento personal tras anunciar, a través de su cuenta de Instagram, el fallecimiento de su abuelo, una de las personas más importantes en su vida.

La artista compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde abrió su corazón y expresó el profundo dolor que vive junto a su familia.

Para rendirle homenaje, la esposa de Jhonny Rivera publicó una fotografía tomada el día de su matrimonio, celebrado el pasado 22 de febrero en Arabia, Risaralda

En la imagen aparece junto a su abuelo, quien la acompañó en uno de los momentos más especiales de su historia y con quien mantenía un vínculo muy cercano.

"Adiós, abuelito de mi alma. Gracias, Dios, por permitirme disfrutar de un ser tan maravilloso. Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso", escribió la intérprete de música popular en su mensaje de despedida, acompañado de emojis que reflejan su tristeza.

La publicación despertó una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes llenaron los comentarios de su red social con mensajes de fortaleza, cariño y condolencias.

A estas muestras de apoyo también se sumaron reconocidos artistas del género popular, entre ellos Arelys Henao y Alan Ramírez, quienes enviaron palabras de aliento para acompañar a Jenny López y a su familia en medio del duelo que enfrentan.