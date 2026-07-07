Hija y novia de James Rodríguez se roban el 'show' con divertido baile

Luisa María Duque, novia de James Rodríguez, y Salomé Rodríguez, hija del capitán de la Selección Colombia, se convirtieron en protagonistas en redes sociales luego de compartir un divertido video bailando juntas.

La grabación llamó la atención de miles de usuarios y rápidamente acumuló reproducciones en plataformas digitales, donde los seguidores destacaron la cercanía y la complicidad entre ambas.

El video fue publicado por Luisa Duque en TikTok y muestra a la modelo junto a la hija del futbolista realizando una coreografía que se ha popularizado en la plataforma.

En las imágenes, ambas aparecen sonrientes y vistiendo prendas alusivas a la Selección Colombia, como muestra de apoyo al equipo durante su participación en el Mundial 2026.

La grabación fue realizada en Kansas City, lugar donde acompañaron a James Rodríguez en el partido que disputó la Selección Colombia frente a Ghana.

El encuentro terminó con una victoria para el equipo nacional, resultado que permitió avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo y aumentó la celebración entre los hinchas.